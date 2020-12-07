الدوبرداني لـ «النهار»: الكويت مهمة اقتصادياً للعراق

مال وأعمال

أكد الخبير الاقتصادي إيفان شاكر الدوبرداني، ان على الحكومة العراقية ان تعزز علاقتها الاقتصادية مع دولة الكويت واعطاء المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين للعمل في العراق وتحديدا في البنى التحتية.

ودعا الدوبرداني في حوار مع «النهار»، إلى الاستفادة من النهضة العمرانية في دولة الكويت، مشيراً إلى أن «الكويت دولة جارة مهمة للعرراق من الناحية الاقتصادية»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

على الصعيد الاقتصادي.. كيف تصف العلاقات العراقية - الكويتية؟

الكويت دولة جارة مهمة للعراق من ناحية الاقتصادية ودورها مؤثر والعلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب للأسف وان الحكومة العراقية عليها ان تعزز علاقتها الاقتصادية مع دولة الكويت واعطاء المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين للعمل في العراق وتحديدا في البنى التحتية وكذلك الاستفادة من النهضة العمرانية في الكويت.

ما رأيكم بالسياسة النقدية وهل تعتقدون ان موقف البنك المركزي خلال المرحلة الحالية هو جيد عبر اقراض الحكومة وهل انهاء مزاد العملة سينعكس إيجابا على العراق؟

حافظت السياسة النقدية للبنك المركزي على استقرار سعر صرف العملة والحد من التضخم خلال السنوات الماضية ولكن من ناحية الائتمان والنمو الاقتصادي لم يلبي الطموحات ولا أؤيد اقراض الحكومة من أجل تغطية العجز في المصاريف التشغيلية بل افضل ان يكون الإقراض للمشاريع الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد العراقي ولا أؤيد انهاء مزاد العملة لانه سيكون له تداعيات سلبية لان السياسة النقدية عبر نافذة مزاد العملة تلافي انخفاض قيمة العملة وبنفس الوقت يجب ان يكون هناك رقابة شديدة على نافذة بيع مزاد العملة.

ما أسباب افتقاد العراق إلى قطاع مصرفي حقيقي؟

لأنه لا يوجد رسم سياسات اقتصادية مصرفية صحيحة طموحة وأيضاً لم يفعل البنك المركزي نظام الحوكمة في عموم المصارف العراقية وعدم وجود رقابة حقيقية لأداء عمل المصارف وكذلك أيضاً لعدم مواكبته للعولمة ولم يعط أي اهتمام للتكنولوجيا مثل تقنية «بلوك تشين» هذه تقنية الفتية والآن هي حديث الساعة والتي ستغير نظام المصارف العالمية خلال السنوات المقبلة وبدأت بنوك مركزية في عدة دول في العالم بتطبيق هذه التقنية ودراستها وتسهم هذه التقنية في منع عمليات التزوير في الصكوك وتقليل تكاليف وخفض الرسوم البنكية وعدم الاعتماد على الإجراءات التقليدية وتوفير الوقت وتقديم خدمات ارخص وفي نفس الوقت تزيد من هامش الربح للمصارف، وكذلك اعتماد المصارف العراقية على نسبة الفوائد العالية حيث يقوض من أداء المصارف واغلب المصارف الأهلية هي تابعة لأحزاب سياسية ذات نفوذ وهدفها الأساسي مزاد العملة ولا تهدف إلى دعم المشاريع الاستثمارية الحيوية للنهوض بالاقتصاد العراقي.

ما هو تفسيركم لظاهرة وجود ملايين الموظفين في القطاع العام؟

اكيد هذه ظاهرة سلبية وخطيرة وتهدد النظام المالي العراقي برمته وتقع المسؤولية على عاتق الحكومات السابقة التي حكمت خلال الـ 17 سنة الماضية ولم تفكر في المستقبل والحل هو الاعتماد على القطاع الخاص وإحدى هذه الأدوات دعم القطاع المصرفي وعلى رأسها البنك المركزي وإقراض المواطنين لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوافر سيولة كبيرة لهذه القروض وعلى أن تكون نسبة الفوائد منخفضة جداً ان لا تتجاوز 1% وبدون شروط تعجيزية وانا على يقين في حال تطبيقه سيقلص عدد الموظفين في القطاع العام وسيتجهون صوب قطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

لماذا لا تهتم الدولة بالقطاع الخاص والعاملين معه من خلال تفعيل ضمان اجتماعي لهم، وبرأيكم لماذا حتى الان لم يقم البرلمان بتشريع هكذا قانون وستمر على التظاهرات نحو عام كامل على انطلاقها..؟

اكيد الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة أحد الأسباب وكذلك الدولة فشلت في تأسيس مراكز استراتيجية فكرية للأبحاث والدراسات الاقتصادية لكي تشخص الأخطاء وتعالجها وتعول قراراتها على استشارة خيرة خبرائها الاقتصاديين وتأخذ توصيات منهم من أجل تفعيل القطاع الخاص والعاملين فيه، والعراق حالياً يمر بأزمة سياسية حادة من داخل قبة البرلمان ومن الصعب أن يقوم البرلمان بتشريع هكذا قانون.

