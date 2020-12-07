«السور للوقود»: عبوات لتعبئة المنتجات

مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة السور لتسويق الوقود طلال الخرس أن الشركة توفر في محطات ألفا عبوات تعبئة للمنتجات البترولية بهدف توفير تعبئة اّمنة و سهلة النقل تتلاءم مع المواصفات العالمية للسلامة والجودة والصحة والبيئة.

وقال الخرس ان عبوات تعبئة المنتجات البترولية (JERRY CAN) متوافرة للمنتجات التالية (كيروسين، ديزل، بنزين) وهي متوافرة في جميع محطات ألفا وحيث خصص لمنتج الكيروسين عبوات زرقاء، ومنتج الديزل عبوات صفراء كلاهما بسعة (20) لتر، أما المنتجات البترولية عبوات حمراء اللون بسعة (20 أو 5) لتر تم اعتمادها من قبل المعهد الأميركي (UL) المعتمد عالميا لتحديد مواصفات الأمن والسلامة المتعلقة بالمنتجات البترولية.

واوضح أن شركة السور حصلت على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المحلية ومنها شركة البترول الوطنية الكويتية، الإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للبيئة، وذلك انطلاقا من مبدأ التعاون المستمر بين السور والجهات الأخرى ذات الشأن في توفير بيئة ومناخ صحي وأمن ولتحقيق أفضل الخدمات للمستهلكين.

