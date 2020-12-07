«إياتا»: وثيقة «المسافر» في المراحل الأخيرة

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، عن وصوله للمرحلة الأخيرة من تطوير «وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر- IATA Travel Pass» الوثيقة الصحية الرقمية التي ستدعم عملية إعادة فتح الحدود وتشغيل قطاع الطيران بشكل آمن. ومن المقرر إطلاق أول إصدار تجريبي من «وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر» خلال هذا العام، على أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال الربع الأول من عام 2021.

الوثيقة الصحية الرقمية التي ستدعم عملية إعادة فتح الحدود وتشغيل قطاع الطيران بشكل آمن.

ويدعو الاتحاد إلى اتباع آلية منظمة ومتسقة تتضمن إجراء فحص فيروس كورونا لجميع المسافرين. وعليه، فعلى البنية التحتية اللازمة لتدفق المعلومات المتعلقة بالفحوص أن تدعم ما يلي:

? يذهب الراكب إلى المختبر لإجراء فحص.

? ترسل نتائج الاختبار مباشرة إلى حساب الراكب على تطبيق خاص بالسفر.

? ترسل النتائج أيضاً إلى خدمة التحقق من مستندات السفر التابعة لاتحاد النقل الجوي الدولي والتي تسمى «تيماتيك».

? ترسل قاعدة بيانات «تيماتيك» رسالة مسموح للسفر إلى حساب المسافر على التطبيق.

? ترسل بيانات الركاب بما في ذلك بطاقة الهوية ونتائج الاختبار ورسالة السماح بالسفر من حساب المسافر على التطبيق إلى شركات الطيران والرقابة الحدودية.

? يصبح الراكب جاهزاً للاقلاع على متن الطائرة.

