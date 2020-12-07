صانع صفقات

مال وأعمال

تجاوزت القيمة السوقية لـ Salesforce شركة Oracle في وقت سابق من هذا العام، في إشارة أخرى على أن الصدارة في صناعة البرمجيات قد تبادلت. كان ذلك قبل أشهر من قيام Salesforce بأكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق. ففي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Salesforce عن شراء تطبيق الدردشة Slack مقابل 27.7 مليار دولار، ما يمثل واحدة من أكبر الصفقات في صناعة البرمجيات في التاريخ، والأعلى من حيث القيمة، إلى حد بعيد للرئيس التنفيذي مارك بينيوف. يذكر أن هذه ثالث عملية شراء ضخمة لـ Salesforce في أقل من 3 سنوات، بعد صفقة بقيمة 15.3 مليار دولار لـ Tableau العام الماضي، و6.5 مليارات دولار من الاستحواذ على MuleSoft في عام 2018. وهذا هو المسار الذي كان قد أطلقه رئيس مارك بينيوف في أوراكل سابقا لاري إليسون. الجدير بالذكر أن بينيوف شارك في تأسيس Salesforce في العام 1999، بعد أن أمضى نحو 13 عاما في شركة أوراكل العملاقة تحت إشراف رجل الأعمال الأميركي لاري إليسون، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة والذي جعل منها آله للاستحواذات. ومن بين هذه الاستحواذات، قامت Oracle بأكبر عملية شراء لها في عام 2004، بالاستحواذ على شركة برمجيات الموارد البشرية PeopleSoft مقابل 10.3 مليارات دولار. وفي العام التالي، أنفقت ما يقرب من 6 مليارات دولار على Siebel Systems للتوسع في أتمتة المبيعات.