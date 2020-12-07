بث حصري لحفل ألبوم تايلور سويفت

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أعلنت شبكة OSN، عن تقديم العرض الحصري الأول في الشرق الأوسط للتجربة السينمائية الجديدة «folklore: the long pond studio sessions» لحفل ألبوم folklore، للنجمة الأميركية تايلور سويفت والذي رشّح لجائزة جرامي خمس مرات عن فئة أفضل ألبوم للعام.

وسيبدأ عرض الحفل السينمائي على OSN ابتداءً من 4 ديسمبر عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين. وقد تعاونت سويفت مع الفنانين آرون ديسنر (فرقة ذا ناشيونال) وجاك أنتونوف (فرقة ذي بليشرز) وجاستن فيرنون (بون ايفر) لاصدار الألبوم الذي حمل أنماطاً موسيقية متنوعة، وجسد رحلة فريدة تمزج مشاعر الفرح والحزن واللحظات المميزة، التي ألهمت الجمهور أبعدته عن الشعور بالوحدة.

