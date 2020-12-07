بيومي فؤاد انضم إلى فيلم «الشنطة»

إضاءات

تعاقد الفنان المصري بيومي فؤاد بشكل رسمي علي المشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «الشنطة». وقد انضم للفيلم ايضا كل من شيرين، ومحمد عبد العظيم، وشريف دسوقي، ودينا، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، ويدور حول رجل نصاب يجسد دوره بيومي فؤاد، يقوم بالاستعانة بطفلة صغيرة من أجل أن تساعده في سرقة احدى الفنادق في دبي.

ومن المقرر أن يسافر فريق العمل الى الامارات خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في تصوير الفيلم.

ومن ناحية اخرى، يشارك بيومي فؤاد في بطولة فيلم «وقفة رجالة» مع ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف الدسوقي، من اخراج أحمد الجندي وانتاج أحمد الجنايني.

