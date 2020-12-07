بثينة الرئيسي: «إذا الفنان مرتاح خلف الكواليس.. فإنه سيقدم شي حلو»

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أكدت الفنانة بثينة الرئيسي انها لم تتوان عن تقديم شخصية «لورا» التي تشارك بها ضمن مسلسل «انا بعد احبك» الذي يجري تصويره الان وهو من تأليف مريم الهاجري ومن اخراج خالد جمال ويضم العمل نخبة من النجوم منهم حسين المهدي ومحمد رمضان وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي حيث يزخر بالعديد من الأحداث والخطوط الدرامية المتشعبة التي تشكل مفاجأة للجمهور.

واضافت قائلة: عندما قرات الحلقة الاولى والثانية من سيناريو العمل قلت «تم» لاداء شخصية «لورا» في مسلسل «انا بعد احبك» ولان الشخصية فيها شي جديد «ماسويته» من قبل ولان كان بخاطري ان اقدم شي «مودرن» وبعيد عن التراث وكان هذا الدور قد حقق كل المواصفات التي كنت اتمناها.

وعن وجود اسماء معينة ضمن العمل قالت: سعادتي لاتوصف لانني مؤمنة اذا الفنان كان مرتاحاً خلف الكواليس فانه امام الكاميرا سيقدم شي «حلو» وانا علاقتي مع بطل العمل الفنان حسين المهدي قوية فهو اخوي واستشرته في» اللوك اللي.. سويته حق شعري»

وعن وجود عنصر الجرأة في الاعمال قالت: الجراءة الفكرية تكون مطلوبة من قبل الجمهور لانه اصبح ذكياً وواعياً بمراحل وانا ساعات ابتعد عن الطرح الجريء جدا وعندي شوية خوف من ردود الافعال لان عندي قاعدة احب ان احافظ عليها وان اقدم لها كل ما هو جميل ومختلف ويكون تحت معايير معينة.

وعن مشاركتها في مسلسل «عالقون» الذي انتهت منه أخيراً قالت: العمل من اخراج عباس اليوسفي ووجودي الى جانب بشار الشطي ونور وعبدالله التركماني وعبد العزيز الحداد وعبدالله عبد الرضا ونخبة من الممثلين والعمل تقع احداثه في 7 حلقات مقرر عرضه قريبا عبراحدى المنصات ويحتوى العمل على عنصري التشويق والاثارة وشخصيتي تميزها ابعاد مختلفة اذ تجمع بين الرومانسية والابداع الى ان تتعرض لصدمة وهذا ما استفزني لخوض التجربة واحببتها.

