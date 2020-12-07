الأفلام الفائزة بالدعم في مهرجان القاهرة السينمائي

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أصبحت منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» واحدة من أهم البرامج الموازية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رغم أنها من البرامج الحديثة حيث انطلقت للمرة الأولى في الدورة الـ40 من عمر المهرجان وتعد النسخة الدورة الـ42 لهذا العام هي النسخة الثالثة منها وهي تقدم بشراكة مع مركز السينما العربية وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية.. بالاضافة الى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الاقليمية والدولية من خلال ملتقى القاهرة السينمائي.. وذلك بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.

وتعلن المنصة عن مشروعات الأفلام الفائزة في المسابقة التي تم اطلاقها في سبتمبر الماضي، كما تعلن أيضا عن استضافة العرض الأول لمسلسلي «أنصاف مجانين» و«وادي الجن» من انتاج Viu الأصلية، وذلك خلال النسخة الثالثة التي تقام ، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتضم قائمة الأفلام الفائزة؛ «فعل فاضح» كتابة واخراج خالد خلة وانتاج مصطفى صلاح، و«ماما» كتابة واخراج ناجي اسماعيل وانتاج كوثر يونس وأميرة شريف، و«ماء يكفي للغرق» كتابة أحمد فرغلي واخراج جوزيف عادل وانتاج محمد تيمور ومارك لطفي، و«فراولة» كتابة واخراج منال سعد وانتاج رامي الجبري.

وكانت أيام القاهرة لصناعة السينما قد أعلنت عن فتح الباب للمشاركة في المسابقة سبتمبر الماضي، أمام جميع صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلاً ابداعياً متفرداً من الأعمال الفنية غير الاحترافية، مشترطة على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة، فضلاً عن التعاقد مع شركة انتاج لاطلاق العمل.

وتقول علياء زكي، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، ان الشراكة مع «فيو» هي شهادة أخرى على كيفية عمل مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما، كمنصة مؤثرة تعمل على خلق الفرص وانشاء التوافق بين مختلف قطاعات صناعة السينما والتلفزيون، وهو ما تم ترجمته الى منحة انتاج فاز فيها 4 مخرجين صاعدين من المقرر عرض أفلامهم حصريا على «?يو» بعد الانتهاء منها.

وكشفت «زكي» عن حماسها لاستمرار التعاون بين مع «?يو» هذا العام، بعرض أول لآخر انتاجاتها الأصلية مسلسلي «أنصاف مجانين»، و«وادي الجن» يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما».

مسلسل «أنصاف مجانين» مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من اخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال. أما مسلسل «وادي الجن» فهو من اخراج حسام الجوهري، ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

