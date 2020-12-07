«غير.. جوك».. مع سماح وأسامة المزيعل

إضاءات

لايزال البرنامج الاذاعي «غير جوك» يتواصل عبر اثير اذاعة الكويت وعلى محطة «OFM» بالتحديد حيث يتضمّن فقرات اجتماعية متنوعة بالاضافة الى فقرات تمثيلية كما يتضمن البرنامج مداخلات صوتية لعدد من النجوم في المجال الفني من خلال فقرات متعددة مثل فقرة أخبار عالمية وفقرة المساحة النقاشية مع الجمهور وفقا للأطروحات المزمع تناولها في كل حلقة. والبرنامج من تقديم كل من سماح وأسامة المزيعل، كما يتولى نواف الدريب وهو من اعداد أميرة نجم وشيرين بهبهاني ومخرج منفذ سعود الحربي وهندسة صوت لسارة الفرج، تنسيق ومتابعة ليلى دشتي والبرنامج من اخراج سعود المسفر، وباشراف عام من قبل مدير اذاعة دولة الكويت سعد الفندي ويبث من الاحد الى الخميس.