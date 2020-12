Top Movies

إضاءات

The Croods:A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: رايان رينولدز وإيماستون ونيكولاس كيج.

Freaky فيلم كوميدي ورعب وإثارة، للمخرج كريستوفر لاندون، والنجوم مثل: كاثرين نيوتن وسليست أوكونور وفينسي فوفن.

The War with Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج توم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وأوماثورمان ورب ريغلي.

Let Him Go فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج ثوماس بيزوشا، والنجوم مثل: ديانا لاني وكيفن كوستنر وليزبي مانفيل.

Come Play فيلم دراما ورعب وغموض. للمخرج جاكوب شاسي، والنجوم مثل: اذهي روبرتسو وجيليان جاكوبس وجون غالاغر.

Honest Thief فيلم اكشن وجريمة ودراما، للمخرج مارك ويليامز، والنجوم مثل: نيام نيسون وكاتي والش وجاي كورتني.

ELF فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي. للمخرج جون فافريو، والنجوم مثل: ويل فيريل وجامز كان وبوب نيوهارك.

Tenet فيلم اكشن وخيال علمي، للمخرج كريستوفر نولان، والنجوم مثل: جون دافيد واشطن وروبرت باتينسون واليزابيث ديبكي.

The Santa CLause فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج جون باسكوين والنجوم مثل: تيم ألن وجودجي رينهولد وويندي كروسان.

National Lampoon`s christmas Vacation فيلم كوميدي، للمخرج جيرميا إس تشيشك، والنجوم مثل: شيفي تشيز وبيفرلي دي آنجليو وجولين لويس.