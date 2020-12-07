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Top Movies


The Croods:A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: رايان رينولدز وإيماستون ونيكولاس كيج.
Freaky فيلم كوميدي ورعب وإثارة، للمخرج كريستوفر لاندون، والنجوم مثل: كاثرين نيوتن وسليست أوكونور وفينسي فوفن.
The War with Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج توم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وأوماثورمان ورب ريغلي.
Let Him Go فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج ثوماس بيزوشا، والنجوم مثل: ديانا لاني وكيفن كوستنر وليزبي مانفيل.
Come Play فيلم دراما ورعب وغموض. للمخرج جاكوب شاسي، والنجوم مثل: اذهي روبرتسو وجيليان جاكوبس وجون غالاغر.
Honest Thief فيلم اكشن وجريمة ودراما، للمخرج مارك ويليامز، والنجوم مثل: نيام نيسون وكاتي والش وجاي كورتني.
ELF فيلم مغامرات وكوميدي وعائلي. للمخرج جون فافريو، والنجوم مثل: ويل فيريل وجامز كان وبوب نيوهارك.
Tenet فيلم اكشن وخيال علمي، للمخرج كريستوفر نولان، والنجوم مثل: جون دافيد واشطن وروبرت باتينسون واليزابيث ديبكي.
The Santa CLause فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج جون باسكوين والنجوم مثل: تيم ألن وجودجي رينهولد وويندي كروسان.
National Lampoon`s christmas Vacation فيلم كوميدي، للمخرج جيرميا إس تشيشك، والنجوم مثل: شيفي تشيز وبيفرلي دي آنجليو وجولين لويس.


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