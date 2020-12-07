الحجرف والزياني يبحثان مسيرة العمل الخليجي

عربيات ودوليات

ا ستعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف مع وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف الزياني مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يلبي تطلعات الدول الأعضاء ومواطنيها نحو مزيد من التعاون والتكامل. وقالت وكالة أنباء البحرين «بنا» ان ذلك جاء لدى اجتماع الزياني مع الحجرف على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمؤتمر حوار المنامة. واضافت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يلبي تطلعات الدول الأعضاء ومواطنيها نحو مزيد من التعاون والتكامل كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

