ترامب يتجاهل الأرقام: لقد فزت بالرئاسة!

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واشنطن – الوكالات: أصر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات التي كان قد فاز فيها جو بايدن قبل نحو شهر فيما لم ينجح فريقه القانوني حتّى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة في حين كشفت مصادر اميركية ان ترامب ضغط على حاكم ولاية جورجيا لعم اعلام فوز بايدن.

وخلال مشاركته في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، قال دونالد ترامب إنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر. وأمام مئات المؤيدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا، أكّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن «نحن نفوز في هذه الانتخابات» وتابع وسط الهتافات «سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا. نحن لم نخسر»، مندّدًا بـ»انتخابات مزوّرة».

وعلى الرّغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبرأنّه لم يعد صالحًا، فإنّ فريقه القانوني لم ينجح حتّى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة.

الى ذلك اتصل ترامب بحاكم جورجيا براين كيمب، ودفعه لإقناع مُشرعي الولاية بإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية.وقال مصدر إن كيمب أوضح أنه ليس لديه هذه الصلاحية ورفض الطلب. ورفض البيت الأبيض التعليق على المكالمة التي تحدثت عنها صحيفة «واشنطن بوست» لأول مرة. وأكد المتحدث باسم كيمب كودي هول، أن الحاكم تحدث مع الرئيس. يذكر أن ترامب جاء إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وقال ترامب إنّه في حال «لم يفز» السيناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ»لا شيء يمكنه إيقاف الديموقراطيّين». وتابع «لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئًا».

وخصّص ترامب جزءًا كبيرًا من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة في 3 نوفمبر، مذكّرًا بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو ثمّ أضاف خلافًا للنتيجة الرسمية «لقد فزنا أيضًا بجورجيا، كان ذلك جيّدًا». ومن المرتقب التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حالياً. وفي حال خسارتهما، فإنّ الغالبية في مجلس الشيوخ ستنتقل إلى الديموقراطيين لأنه في ظل التساوي بالمقاعد (50 لكل جهة) سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت والبت وفقاً للدستور. وسيتيح ذلك لجو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير، التعامل مع كونغرس ديموقراطي. ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونغرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.

