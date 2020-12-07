«كورونا».. بريطانيا تبدأ التطعيم الجماعي غداً

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لندن – موسكو– الوكالات: تستعد بريطانيا لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي «فايزر- بيونتك» المضاد لـ «كورونا» مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء وفق ما قالت الحكومة البريطانية أمس. وستتلقّى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح «فايزر-بيونتك على ما أفادت صحف بريطانية. ومن المرتقب أن يتم إعطاء الجرعات الأولى غدا الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين. وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا من «كوفيد-19» مع تسجيلها أكثر من 60 ألف حالة وفاة.

وذكرت صحيفة «ميل أون صنداي» أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنًا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل «تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه» في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وتصدرت بريطانيا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ حيث أعطت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك» الأسبوع الماضي. وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول. وأفادت وزارة الصحة أن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.

وأفادت صحيفة «ديلي ميرور» أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا بتلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه.

وكانت روسيا بدأت السبت حملة تطعيم جماعي بلقاح «سبوتنيك - في «تشمل العمال الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في عيادات افتتحت حديثا في أنحاء العاصمة، وبينما بدأت تركيا تطبيق عزل عام خلال عطلات نهاية الأسبوع، حذرت منظمة الصحة العالمية من أي تهاون في تدابير الحيطة في مواجهة الفيروس. وقد أنتجت روسيا نحو مليوني جرعة من اللقاح إلى الآن وستوفره الحكومة مجانا لجميع المواطنين ويُحقن «سبوتنيك- في» على جرعتين وهو أحد لقاحين روسيين حصلا على الموافقة من الجهات التنظيمية الوطنية رغم عدم اكتمال التجارب السريرية.

