الصين: لقاحاتنا ستكون «في متناول الدول النامية»

عربيات ودوليات

بكين – الوكالات: أعلن وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع للأمم المتحدة، أن المطورين في بلاده يسرعون في إجراء الاختبارات النهائية للقاحات لفيروس «كورونا»في وقت تقدم الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء الصين طلبات لقاحات تجريبية.

وتمتلك صناعة الأدوية الوليدة في الصين 5 لقاحات على الأقل من 4 منتجين يتم اختبارها في أكثر من 12 دولة، وذلك رغم أن مسؤولي الصحة لم يحددوا بعد مدى نجاحها، أو كيف يمكن أن تصل إلى 1.4 مليار شخص في البلاد. لكن خبراء الصحة يقولون إنه حتى لو نجحوا، فإن عملية إصدار الشهادات لدول ومناطق مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من البلدان المتقدمة قد تكون معقدة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها هناك.

وفي المقابل قالت الصين إنها ستضمن أن تكون المنتجات «في متناول الدول النامية». وقالت إحدى الشركات المطورة وهي مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المعروفة باسم

«سينوفارم» في نوفمبر إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة السوق النهائية لاستخدام لقاحها في الصين. وتمت الموافقة على استخدام البعض الآخر في حالات الطوارئ بالنسبة للعاملين الصحيين، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.

وفي الولايات المتحدة قال معهد القياسات الصحية والتقييم إن نحو 538 ألف شخص سيفقدون حياتهم في الولايات المتحدة بحلول الأول من أبريل بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكد المعهد أن في حالة عدم تشديد الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات من الممكن أن يصل إجمالي عدد الوفيات في أميركا بحلول أبريل نحو 770 ألف حالة، مشيرا إلى أن الحسابات تظهر أن ذروة الوفيات ستكون في منتصف يناير حيث تصل عدد الوفيات اليومية نحو 3000 حالة، مقارنة بـ2500 يوميا الآن.

وأضاف أن تطعيمات اللقاح من المتوقع أن تنقذ 9000 شخص فقط بحلول أبريل، وقد يصل العدد إلى نحو 14 ألفاً، إذا تم توسيع نطاق اللقاح السريع ليستهدف الأفراد الأكثر عرضة لخطر الوفاة.

