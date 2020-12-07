مانشيتات المصالحة.. اليد الكويتية تطوي صفحة الأزمة

عربيات ودوليات

هيمنت المصالحة الخليجية التي قادتها الكويت على عناوين وافتتاحيات الصحف الخليجية الاحد حيث شددت الصحف السعودية على ان المملكة تأمل بنهاية الازمة الخليجية من منطلق حرصها على وحدة مجلس التعاون الخليجي وقوته فيما ركزت صحف الدوحة على رسائل سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ورحبت صحف مسقط بعودة التعاون والتكامل الى مجلس التعاون مشيدة بجهود الكويت التي سهلت التوصل الى اتفاق المصالحة.

وقالت صحيفة «الرياض» في افتتاحيتها الاحد تحت عنوان «الصــالح العــام» ان «المملكة لم تكن في يوم من الأيام تسعى أو ترغب في نشوء الأزمة الخليجية».واضافت لهذا السبب، جعلت المملكة الباب موارباً للمصالحة الخليجية، والتعاطي مع أي حلول مرضية، تنهي بها هذه الأزمة، وتلقي بها في ذمة الماضي، ويعكس هذا الأمر حرص حكومة المملكة الدائم على مصلحة جميع الدول، بما فيها قطر، من منطلق إيمانهم العميق أن المرحلة الراهنة من تاريخ الأمتين العربية والإسلامية لايحتمل تداعيات أي أزمات قد تضعف الدول وتفرق الشمل وتشتت الجهود».

واكدت الصحيفة «اليوم كما في الأمس، تكرر المملكة ترحيبها لأي جهود إقليمية أو دولية، لحل أزمة الخليج، وترى في جهود الوساطة الكويتية والدعم الذي لقيته من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بارقة أمل يُترقب أن تكلل بكتابة نهاية سعيدة لهذه الأزمة، تُعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري البارز في المنطقة، وهو ما حرصت عليه المملكة في الأمس، وتحرص عليه اليوم، واضعة في الاعتبار الصالح العام الذي يقوي من ترابط الدول الخليجية والعربية والإسلامية».

روابط متجذرة

من جهتها أوضحت صحيفة «البلاد» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «سياسة راشدة» ان «الدائرة الخليجية تمثل أهمية بالغة في سياسة المملكة، وتتسم روابطها المتجذرة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي بالعمق والوضوح والعمل على كل ما من شأنه تقوية الروابط التاريخية والدفع بالعلاقات إلى مجالات أرحب لمصلحة شعوبها وذلك لما لها من مكانة إقليمية ودولية وقيادة حكيمة تسعى على الدوام لتعزيز التعاون المشترك والتصدي للتحديات وتحقيق أهداف مجلس التعاون والدفاع عن أمن وسلامة المنطقة وقضاياها في كل المحافل الدولية». وأكدت على ان المملكة ستظل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان «على العهد والوعد لخدمة شعوب هذه المنظومة الحيوية وتعزيز روابط الأخوة والدفاع عن مصالحها والنأي بها عن الصراعات وكل ما يهدد أمنها واستقرارها وازدهارها»

وتحت عنوان « الرياض.. أمن الخليج والعرب أولا «وقالت صحيفة «الاقتصادية» في افتتاحيتها الاحد «رحبت السعودية بالجهود التي تقوم بها الكويت وواشنطن من أجل إنهاء الأزمة القطرية، ودعم وتحقيق الاستقرار الخليجي والعربي وحل المشكلات العالقة مع الدوحة» وأضافت «الرياض تضع الأدوات السياسية والسلمية والأخوية في المقدمة، وهي سياسة اعتمدتها المملكة منذ تأسيسها، وواصلت على هذا النهج في كل العهود السابقة. إنها سياسة تصون الخليجيين والعرب، وتحمي مكتسباتهم، وتضعهم في المكان الذي يستحقون إقليميا وعالميا. وعلى هذا الأساس تنظر المملكة ببالغ التقدير للجهود الكويتية لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة القطرية وكذلك المساعي الأميركية لما فيه مصلحة وخير المنطقة وفق توصيف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وبينت أن من هموم المملكة التي ألزمت نفسها بها، تحصين مجلس التعاون الخليجي، ضد أي اختراقات».

التعاون والتكامل

وفي الدوحة تصدر خبر الرسائل التي بعث بها سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى امير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الاميركي دونالد ترامب صدر الصفحات الاولى لصحف الاحد مشيرة الى شكر سموه لمساعي الزعماء الثلاثة في التوصل الى اتفاق نهائي لطي صفحة الازمة الخليجية.

وفي مسقط قالت صحيفة «عمان» في افتتاحيتها ان من المعروف تماما أن سياسة السلطنة الخارجية تركز على التعاون والتكامل في كافة القضايا الإنسانية والثقافية والمعرفية والاقتصادية وهي في ذات الوقت تؤكد على عدم التدخل في شؤون الغير وتأكيد خصوصية الذات في قيمها الداخلية، وهذه السياسة تشمل الدول الشقيقة والصديقة، وفي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل السلطنة أحد أعضائها الستة، فقد كانت دائما شديدة الحرص على تماسك هذا الجسم التعاوني والعمل على دفعه إلى الأمام وفق شروط كل مرحلة وبشكل مدروس مع الأخذ بالخصوصيات والمسائل الداخلية لكل بلد آخر في الاعتبار، في حين يبقى العنوان الأكبر والأهم الذي يجب الانضواء تحته هو مسائل التكامل الاقتصادي وكل ما يخدم شعوب المنطقة وخيرها والرفاهية لإنسانها.

واضافت لقد أكدت السلطنة في بيان بهذا الخصوص على ترحيبها بالبيان الصادر من الكويت حول النتائج الإيجابية لجهود المصالحة التي سبق أن قادها المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والجهود التي يقوم بها امير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والتي تعكس حرص جميع الأطراف على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

