أمن ماكرون «الشامل» يفجِّر حرب شوارع في باريس

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باريس – الوكالات: اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من سماهم البلطجية بأنهم «يخربون الجمهورية» وذلك على خلفية صدامات بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد ضد مشروع قانون «الأمن الشامل».

وقال دارمانان في تغريدة عبر «تويتر» انه «تم اعتقال 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات»، اضافة الى سقوط 8 جرحى من قوات الأمن الفرنسي». وجاءت هذه التصريحات عقب اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون «الأمن الشامل»، شهدتها شوارع العاصمة باريس السبت.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات في حين استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات. وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين، حسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، وانضم اليها متظاهرو حركة «السترات الصفراء»، وتكتل النقابات العمالية.

ومنذ أيام تجتاح مظاهرات عموم فرنسا لرفض مشروع قانون «الأمن الشامل»، الذي تنص احدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك. وأثار مشروع القانون انتقادات منظمات حقوقية وصحافيين يرون فيه وسيلة للتضييق على حرية الصحافة وتقويضاً للرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة. وقالت شرطة باريس ان نحو 500 ممن سمتهم «مثيري الشغب» تسللوا الى صفوف المحتجين، مشيرة الى أنها ألقت القبض على 30 شخصا.

وحطم متظاهرون واجهات متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، في حين أحرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في العاصمة باريس. وهتف المتظاهرون -الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات- بشعارات بينها «الجميع يكرهون الشرطة». وقادت منظمات حرية الاعلام وحقوق الانسان احتجاجات لأسابيع لحمل الحكومة على الغاء أو مراجعة اقتراح القانون، الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة انه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات.

وأقرّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريحات صحافية بأن هناك «عناصر شرطة يمارسون العنف»، وأصر على «ضرورة معاقبتهم» واعترف بأنه «عندما يكون لون بشرتك غير أبيض فأنت أكثر خضوعا للتحكم (من قبل الشرطة)، يتم تحديدك كمشكلة، وهذا لا يمكن تبريره». وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون «الأمن الشامل» المثير للجدل، وقال انه ستتم اعادة صياغته، خاصة المادة 24 التي تنص على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.

