«مؤشر الإرهاب العالمي»: مركز ثقل «داعش» انتقل إلى أفريقيا

عربيات ودوليات

وصل 300 جندي بريطاني الى جمهورية مالي المضطربة الواقعة في غرب القارة الأفريقية في وقت يبدو أن تنظيم «داعش» قد نقل مركز نشاطه من الشرق الاوسط الى قلب القارة الأفريقية. ويتم نشر هؤلاء الجنود في اطار عملية عسكرية تسمى «نيوكومب» وتستمر لمدة 3 سنوات وينضمون الى قوة متعددة الجنسيات تابعة للامم المتحدة مكونة من 15 الف جندي بقيادة فرنسية لضمان الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تعرف أيضا بمنطقة الساحل. ومالي ليست سوى واحدة من الدول التي تواجه حاليا تصاعدا مضطرداً في عمليات ونشاط الجهاديين ويتسع نطاق اعمال العنف بشكل متزايد.

