قمة فرنسية - مصرية لتعزيز العلاقات

عربيات ودوليات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى باريس أمس في زيارة دولة لفرنسا تلبيةً لدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون. وقالت الرئاسة المصرية في بيان ان «الزيارة تأتي في اطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة». وأوضحت أن مباحثات القمة بين الرئيسين السيسي وماكرون ستتناول «جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الاقليمية والدولية». وتتضمن الزيارة لقاءات للرئيس السيسي مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي (البرلمان)، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الاقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط».

كما سيجري بحث «زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى».

وتقترب الاستثمارات الفرنسية في مصر من 5 مليارات يورو. كما تتفق مواقف البلدين حيال الأزمة في شرق المتوسط فيما يتصل بأعمال التنقيب التركية عن الطاقة، والتي ترفضها دول الاتحاد الأوروبي ومصر.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن الزيارة ستستمر يومين، وسوف يبحث السيسي وماكرون خلالها التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكان ماكرون زار مصر في يناير 2019.

