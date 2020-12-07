السودان: إعادة البشير إلى السجن بعد فحوص طبية

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الخرطوم – الوكالات: أعلن أبو بكر هاشم الجعلي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عودة الأخير الى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية بعد خضوعه لفحوص طبية في المستشفى. وأكد الجعلي في تصريح لوسائل اعلام محلية أن البشير دخل مستشفى علياء التخصصي بمدينة أم درمان، لاجراء المزيد من الفحوص والاجراءات الطبية، لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة. وأشار الى أن الفحوص الطبية أثبتت عدم معاناته من أي مرض مزمن سوى الضغط.

وأوضح أن الفحوص أثبتت أن تورم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، مشيرا الى أن التقرير الطبي له خلص الى عدم حاجته للبقاء في المستشفى.

