الأردن يطالب بـ«استراتيجية واضحة» لحل الأزمة السورية

عربيات ودوليات

المنامة – الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لا توجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية داعيا الى اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتسويتها.وشدد الصفدي في كلمة له في ندوة حوارية حول التحديات الاقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربات فاعلة لحل الأزمة، ينهي الكارثة ويضمن أمن سورية ووحدتها واستقرارها. وقال «لا يوجد استراتيجية واضحة لحل الأزمة السورية، ويجب أن يسهم العرب في تطوير هذه الاستراتيجية بما يضمن التوصل لحل سياسي للأزمة». وحول القضية الفلسطينية، لفت الصفدي الى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو خيار استراتيجي عربي، تعزيزا للأمن والسلم الاقليميين والدوليين. وأكد ضرورة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس قرارات الشرعية الدولية وايجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الصراع.