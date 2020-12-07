تشلسي هزم ليدز بحضور الجماهير

دوليه

انتزع تشلسي الصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 3-1، واقترب قطبا مان يونايتد وسيتي من ثلاثي المقدمة بفوزيهما على وست هام 3-1 وفولهام 2-1 تواليا أول من امس في المرحلة الـ11 من الدوري الانكليزي التي شهدت للمرة الاولى منذ تسعة أشهر حضورا جماهيريا بسبب فيروس كورونا المستجد، وتحديدا في لندن. وحددت الحكومة البريطانية عدد الحاضرين في المدرجات بأربعة آلاف مشجع كحد أقصى أو 50 بالمئة من قدرة استيعاب الملاعب، أيهما أقل، وذلك في المناطق الأقل تضررا من تفشي فيروس كورونا، فيما حدد العدد الأقصى بألفي متفرج أو نصف الملعب (أيهما أقل) في المناطق المتوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء. وحقق مانشستر سيتي فوزين متتاليين في الدوري للمرة الاولى هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فولهام 2-0. وهو الفوز الخامس لسيتي في الدوري ، فرفع رصيده الى 18 نقطة وارتقى الى المركز الخامس مؤقتا وقلب مان يونايتد الطاولة على مضيفه وست هام يونايتد وخرج فائزا 3-1 على الملعب الاولمبي في لندن أمام حضور جماهيري بلغ 2000 متفرج.

