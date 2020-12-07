انتصار شاق ليوفنتوس

دوليه

انقذ البديل الأميركي وستون ماكيني والقائد ليوناردو بونوتشي مدربهما أندريا بيرلو من نيران خسارة الدربي، وذلك بعدما حولا تخلف يوفنتوس حامل اللقب أمام جاره المتواضع تورينو الى فوز 2-1 في الوقت القاتل في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي التي شهدت فوز إنتر على بولونيا 3-1 بفضل ثنائية للمغربي أشرف حكيمي. وبدا يوفنتوس في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى على أرضه أمام تورينو منذ 1995 بعد أن تخلف منذ الدقيقة التاسعة مع عجز واضح في إيجاد الحلول، لكن ماكيني الذي دخل في الدقيقة 71 بدلا من الفرنسي أدريان رابيو، قلب الأمور لصالح «السيدة العجوز» قبل أن يسجل القائد بونوتشي هدف الفوز القاتل في الدقيقة قبل الأخيرة. وعلى غرار المرحلة الماضية التي اكتفى فيها بالتعادل مع مضيفه المتواضع بينيفينتو 1-1، لم يظهر يوفنتوس بالمستوى المطلوب رغم عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة السبت الماضي لالتقاط أنفاسه، ما سيزيد حدة الانتقادات بحق المدرب الجديد بيرلو رغم الفوز في نهاية المطاف. كما ضيق البطل الخناق على غريمه ميلان المتصدر بعدما أصبح على بعد ثلاث نقاط منه، في المركز الثالث موقتا خلف إنتر الذي حسم مواجهته وضيفه بولونيا 2-1 بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي وجد طريقه الى الشباك للمرة الثامنة في تسع مباريات خاضها هذا الموسم في الدوري (16)، والمغربي أشرف حكيمي (45 و70)، فيما كان هدف الضيوف الوحيد من نصيب البديل إيمانويل فينياتو (70). ورأى بونوتشي في حديث لشبكة «سكاي» الإيطالية أنه «مع احترامي لتورينو، ما قاموا به في الشوط الأول كان نتيجة عدم دخولنا في أجواء المباراة. كنا بطيئين وخسرنا كل مواجهة فردية وخسرنا الكرة بشكل متكرر. هددونا بالهجمات المرتدة لأننا سمحنا لهم بذلك». وعاد لاتسيو الى سكة الانتصارات بعد حسمه مواجهته الأولى على الإطلاق مع مضيفه سبيتسيا بالفوز عليه 2-1.