الأهلي بطل الكأس أيضاً

دوليه

أكمل الأهلي «الثلاثية» بالفوز بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه بعد التغلب في النهائي على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والاضافي على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وتقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 65 وتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة (90+2) لتمتد المباراة الى 120 دقيقة ولكن التعادل سيطر على الموقف.

وسجل للأهلي في ركلات الترجيح علي معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأضاع أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة. فيما سجل لطلائع الجيش في ركلات الترجيح اسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد. وحصد الأهلي الثلاثية بعد تتويجه بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006. وتوج الأهلي هذا الموسم بألقاب الدوري والكأس المحليين ولقب دوري أبطال أفريقيا وستكون أمامه الفرصة لحصد لقبين جديدين هما السوبر الأفريقي والسوبر المحلي. وجاءت المباراة حافلة بالندية والاثارة وألغى الحكم محمد الحنفي هدفا للطلائع بسبب التسلل وتعرض أحمد علاء الفريق العسكري للطرد في الدقيقة (90+6).

