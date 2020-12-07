دكتور المنتخب الذهبي

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الدكتور محمد سالم - رحمه الله أحد الرجال الذين كان لهم دور كبير ومهم في العصر الذهبي للكرة الكويتية من الجانب الطبي والعلاج الطبيعي مع الدكتور عبدالرحمن المحيلان واختصاصي العلاج علي الشطي والمدلك البرازيلي.

فلن ننسى كل ما قدموه لنا طوال مشوارنا الطويل والصعب والذي هو حافل بالانجازات التاريخية على مستوى لعبة كرة القدم.

ولقد تلقيت خبر وفاة الدكتور طيب الذكر محمد سالم وآلمني كثيراً سماع الخبر وأعادني الى سنوات بعيدة والى ذكريات طيبة مع هذا الانسان الخلوق المؤدب بصفاته الجميلة.. انا هنا لن أتكلم عنه كدكتور متخصص لأنه كان جراحاً على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على القيام بعمله على اكمل وجه وبدرجة عالية من الاجادة والنجاح.

سأتكلم عن علاقتنا معه وتعامله الانساني والطيب اللطيف معنا ولن أنسى ايّام المعسكرات الطويلة والتي تتراوح فتراتها ما بين الشهرين والثلاثة وأكيد تحصل هناك بعض الزلات والهفوات والتعليقات والمزح فكان مثالاً للاخ الكبير بيننا يقدم النصائح والقصص التي تجعل الوقت يمر وطبعاً لديه من الحكايات التي يجيد طريقة ادائها ليلطف الجو وينشر الضحك بين اللاعبين.. ولن انسى اننا كنا على العشاء في ليلة وكنا وقتها بمعسكر في البرتغال استعداداً لكأس العالم في 1982 في اسبانيا.

وكان عشانا في تلك الليلة لحم وأثناء أكلي لم ألحظ بعض العظام المكسورة في الاكل مع الرز وعندها شعرت بشيء يقف في بلعومي واحسست بالاختناق فما كان من الدكتور الا وأخذني الى دورة المياه وتعامل بعدة طرق بلحظتها واخرج قطعة العظم وأعاد لي نفسي واستطاع الدكتور المرحوم محمد سالم ان ينقذني وقتها من ما لا اعلم ماذا سيحدث لي لو لم يكن هو موجود.. كان انساناً مرحاً وصديقاً تعطيه أسرارك وانت مطمئن.

الدكتور محمد سالم رحمه الله كان يحب اكل الحلو وخاصة الكيك وأتذكر حتى يحصل على الكيكة كان يقيم بين فترة وأخرى عيد ميلاد لبعض اللاعبين حتى توجد الكيكة طبعاً.. نحن اللاعبين لا نأكل الحلو كثيراً وطبعاً المرحوم الدكتور ينفرد فيها بروحه...الله يرحمه الدكتور محمد كان مشهوراً باعطائه الابر العلاجية ونجح كثيراً في بعضها لعلاج بعض اللاعبين في بعض المباريات المهمة التي تحتاج لأن ياخذ اللاعب حقنة الابرة المؤقتة لمباراة واحدة لحاجة الفريق لهذا اللاعب ودوره مع الفريق وكل ذلك يكون بعلم رئيس الاتحاد الشهيد فهد الاحمد وكذلك المدرب كارلوس البرتو وقد عمل كذلك في النادي العربي الرياضي في بعض السنوات ومن ثم بعد الغزو العراقي الغاشم ذهب الى مملكة البحرين واستقر هناك وفتح عيادة للطب والعلاج..وحصل على الجنسية البحرينية بسبب كفاءته وامكاناته الطبية المتميزة العالية.

المرحوم الدكتور محمد سالم احد الذين لهم دور كبير في شفاء عدد كبير من اللاعبين والمواطنين...وأقدم تعازينا الحارة لأسرة الفقيد وان يرحمه الله بواسع رحمته ويسكنه جنات النعيم.

