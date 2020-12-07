الكويت يلتقي الجهراء العربي لتحسين الصورة أمام السالمية

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يصطدم العربي الجريح من خسارته الأخيرة أمام كاظمة 0 – 1 في الجولة العاشرة من دوري التصنيف بمنافس قوي أيضا هو السالمية الذي يلتقيه مساء اليوم على ستاد جابر في الجولة الحادية عشرة من عمر البطولة التي تشهد اليوم أيضا 3 مباريات أخرى تجمع الكويت مع الجهراء على ستاد الصداقة والسلام، والتضامن مع الساحل على ستاد ناصر العصيمي، وخيطان مع الصليبخات على ستاد صباح السالم، فيما تستكمل الجولة غدا بثلاثة لقاءات تجمع القادسية مع النصر على ستاد صباح السالم، والشباب مع اليرموك على ستاد محمد الحمد، والفحيحيل مع برقان على ستاد جابر.

ويحتاج الأخضر الى جهد مضاعف حتى يستطيع تخطي السالمية لأن الأخير يقدم في الفترة الأخيرة أفضل مستوياته تحت قيادة مدربه الوطني د. محمد المشعان الذي استطاع اسقاط

القادسية 1 – 0، ثم الكويت 3 - 2، فالجهراء 2 – 1، على التوالي قبل أن يحصل على راحة في الجولة الماضية وفقا لنظام البطولة.

ويحتل السماوي المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات خلف النصر المتصدر (23 نقطة)، والقادسية (19 نقطة)، وكاظمة (19 نقطة من 10 مباريات)، بيد أن الأخضر يأتي في المركز السابع مع 15 نقطة.

ويدرك الجهاز الفني للأخضر أن الفريق لم يحسم أمر بقائه في الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة، كما أن المستوى الذي يقدمه لا يزال غير مطمئن، وبالتالي فهو مطالب بتحسين الصورة التي يظهر عليها وتحقيق نتائج ايجابية تضمن له الاستمرار في دوري الأضواء.

وسيقود هجوم العربي اليوم سيكو كيتا الذي غاب في الجولة الماضية بسبب الايقاف، وسيكون الليبي السنوسي الهادي حاضرا بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي.

ويبقى أحمد ابراهيم والسوري أحمد الصالح وجمعة عبود ومحمد فريح وعيسى يعقوبو وسيدرك هنري من العناصر الأساسية في قائمة الأخضر.

أما السالمية فيبدو أنه في أتم الاستعداد للفوز في اللقاء بعد حصوله على الراحة في الجولة الماضية، ويقدم السماوي عروضا قوية بقيادة مدربه المشعان وعناصر فريقه المميزين مثل البرازيلي باتريك فابيانو ومواطنه ليما فضلا عن حسين الموسوي والشاب فواز عايض.

وفي المباراة الثانية يتطلع الكويت بقيادة مدربه محمد عبدالله الى مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الفحيحيل بهدف دون رد في الجولة الماضية، وتبدو الفرصة متاحة أمام الأبيض الذي يحتل المركز

الخامس برصيد 15 نقطة لتحقيق هدفه على حساب الجهراء (التاسع بـ 11 نقطة).

وينتظر عبدالله من لاعبيه جمعة سعيد وفيصل زايد وعبدالله البريكي والفرنسي عبد الواحد سيسوكو والتونسي أحمد العكايشي الشيء الكثير خلال اللقاء.

أما الجهراء فيأمل بالوقوف خصما عنيدا وتحقيق مفاجأة أمام منافسه، لتعويض تعادله السلبي أمام الصليبخات في الجولة الماضية.

ويتمسك الساحل الذي خسر أمام النصر 0 - 1 في الجولة العاشرة بحظوظه في البقاء بالدوري الممتاز فهو يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة وفوزه اليوم على التضامن الثاني عشر (8 نقاط)، في حال تحقق سيقترب من حسم موقفه في دوري التصنيف.

وفي لقاء خيطان والصليبخات سيبحث كل فريق عن تحقيق نتيجة ايجابية على اعتبار أن الأمل موجود في الدخول في قائمة الفرق العشرة الأوائل وان كان الأمر صعبا جدا على فريقين يقبعان في مراكز المؤخرة، خيطان صاحب الخمس نقاط في الثالث عشر والصليبخات الذي جنى 5 نقاط فقط في الرابع عشر متقدما على اليرموك الأخير بفارق 3 نقاط.

