فليطح نعى محمد سالم

محلية

نعى حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة الدكتور محمد سالم، طبيب اتحاد الكرة السابق وأخصائي جراحة العظام واصابات الملاعب الذي رافق الأزرق خلال المشاركة في مونديال 1982 في اسبانيا.

وأشار فليطح الى أن المغفور له باذن الله تعالى الدكتور محمد سالم أفنى حياته في خدمة المنتخبات الوطنية المختلفة وأشرف على اجراء العمليات الجراحية وعلاج اللاعبين وكان يشرف بنفسه على تأهليهم لفترات طويلة خلال تواجده في الكويت قبل أن يغادر الى البحرين وظل متواصلا مع اللاعبين كمرجع طبي وتأهيلي.

وقال فليطح: «أشهد للدكتور محمد سالم بالكفاءة والاخلاص في عمله منذ أن عرفته خلال تواجدي في صفوف الأزرق ومنتخبات المراحل السنية وساهم في علاج جميع اللاعبين وتأهليهم خاصة في مرحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال اسبانيا وخلال النهائيات».

وأضاف قائلاً: «نعزي أنفسنا والأسرة الرياضية في الكويت والبحرين الشقيقة على رحيل قامة طبية رياضية سنفتقدها خلال الفترة المقبلة ولكنها ارادة الله سبحانه وتعالى ونتضرع للمولى عز وجل أن يرحم فقيدنا ويلهم أهله الصبر والسلوان ويغفر له ويجعل ما قدمه في صحيفة أعماله».

