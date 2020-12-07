كاظمة وبرقان في «السلة»

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تنطلق اليوم مواجهات القسم الثاني من منافسات المجموعة الثانية في دوري كرة السلة باقامة مباراتين تجمعان القرين مع اليرموك في 05:30 مساء، يليها لقاء كاظمة مع برقان، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وتصدر كاظمة ترتيب الفرق بعد نهاية القسم الأول بتحقيقه العلامة الكاملة بـ 10 نقاط من خمسة انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده القادسية 9 نقاط، والقرين 8 نقاط، وبرقان 7 نقاط، واليرموك 6 نقاط، وأخيراً الصليبخات 5 نقاط.

وتتأهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام البلاي أوف من ثلاث مباريات بطريقة المقص. وستكون المواجهة الاولى في غاية الاهمية للطرفين اذ يحتاج كل فريق الى الفوز حتى يعزز آماله في التأهل الى الدور الثاني خصوصاً من جانب اليرموك الذي يسعى الى تعويض هزيمته أمام خصمه في القسم الاول وتحقيق انتصار يقربه أكثر من حجز بطاقة التأهل. في المقابل يطمح القرين الأوفر حظاً الى تكرار انتصاره على خصمه ما سيضمن له بصورة كبيرة التأهل الى الدور الثاني نظراً لأن اليرموك من المنافسين المباشرين للقرين وبرقان. وفي اللقاء الثاني تميل الكفة ناحية كاظمة الذي يقدم مستويات مميزة بقيادة مدربه الصربي ايفان يريميتش. وحقق البرتقالي الفوز في جميع المباريات لغاية الان في المجموعة وهو ما يجعل المرشح الابرز لاحتلال صدارة المجموعة. من جانبه يريد برقان تقديم عرض قوي رغم صعوبة المهمة. ويدرك مدرب الفريق الوطني طلال القلاف أن حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني يحتاج الى تحقيق نتيجة ايجابية مع فرق المقدمة لتجنب الدخول في حسابات صعبة مع منافسيه المباشرين.

