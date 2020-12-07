الإثنين 07 ديسمبر 2020 ,22 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4156
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الاخيرة
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
مايصير
ينزل انتخابات ويخبنا تصريحات وفيديوهات وآخر شي يجيب 10 أصوات!
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
سامي عبداللطيف النصف
سعد الحوطي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
ليلة سقوط الكبار
صباح الخالد: نتائج الانتخابات تعبير صادق عن إرادة الأمة
قادش أسقط برشلونة
قبول استقالة الحكومة.. ودعوة مجلس الأمة للانعقاد لدوره العادي الأول 15 الحالي
الكويت هنأت فنلندا بالعيد الوطني
القيادة السياسية هنأت الفائزين بعضوية البرلمان
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة