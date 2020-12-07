الحكومة.. نجحت في الصحة دور ثانٍ في الاقتصاد

الاخيرة

أبلت الحكومة بلاء حسناً في التعامل مع جائحة كورونا، غير أنها لم توفق حتى الآن في معالجة عواقب الاغلاق الاقتصادي الذي أدى باقتصادنا الوطني الى مزيد من التعثر، علاوة على ما يعاني منه من اختلالات وتشوهات مزمنة تعيق النمو والتنمية.

ونتيجة للاغلاق، تأثرت جميع القطاعات الاقتصادية تأثراً كبيراً دون استثناء، وستمتد تلك الآثار لسنوات ان لم تتوفر الرؤية الواضحة والبرامج الحاسمة والقرارت الجريئة.

ومن المؤسف أن المشروعات الصغيرة والمبادرات الشبابية هي أكبر الخاسرين وأفلست العشرات منها بالنظر لعدم توافر مصدات كافية لحمايتها، ما قد يترتب عليه تراكم ملفات القضايا القانونية، وسيشمل ذلك المستثمرين في أملاك الدولة والحيازات الصناعية والزراعية، فماذا ستفعل الحكومة ازاء ذلك؟

في كل ذلك، ورغم مخاطره، اتسمت اجراءات التحفيز الاقتصادي بالبطء ومحدودية التأثير والفاعلية، واذا استمر ذلك، فان أزمتنا الاقتصادية سيطول أمدها وتزداد صعوباتها وتعقيداتها وتؤدي باقتصادنا الى مزيد من التعثر.

الاغلاق الاقتصادي كان، دون شك، لظروف قاهرة، غير أنه كان بقرار حكومي، ومعالجة نتائجه، الاقتصادية والقانونية، تتحمل الحكومة الجزء الأكبر منها في اطار مسؤولية الدولة لحماية الاقتصاد والمواطن. وفي تقديري، ان عدم كفاية وفاعلية المعالجة الحكومية في المرحلة القادمة سوف يدخل الجميع، الدولة والاقتصاد والمستثمر، في أزمة يصعب الخروج منها.

فهل ستنجح الحكومة في الدور الثاني، نتمنى ذلك، والله الموفق.

