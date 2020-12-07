الاخيرة

أثبتت الانتخابات الأخيرة مرة أخرى، أن من يراهن على ذكاء ووعي الشعب الكويتي لا يخيب ظنه أبداً، فقد خرج الشعب الكويتي رغم تفشي وباء الكورونا القاتل، وهطول الأمطار الغزيرة، ودعوة المقاطعة غير الحكيمة؛ ليدلي بصوته عالياً وقائلاً لا كبيرة للفساد والفاسدين، ولا أخرى لمن يستغلون الكراسي الخضراء للأعمال السوداء... وحتى الحمراء!

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وحتى من نجح من الفاسدين، ما كان له أن ينجح لولا دعوات المقاطعة غير الراشدة، التي استجابت لها قلة من الشباب، وكثرة من منضوي «حزب القنفة» أو الكنبة، ممن ندعوهم للخجل قليلاً، وأن يصمتوا في الفترة القادمة، كونهم دون قصد شركاء أساسيين للفاسدين من النواب، فهؤلاء يتجاوزون ويفسدون، وأولئك يدعون للمقاطعة، أو يبقون جالسين غير فاعلين، فلا تتم المحاسبة بيد الشعب عبر صناديق الاقتراع.

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وبقي اختيار الحكومة بدءاً من رأسها، والذي يجب أن يأتي متواكباً مع دعوات التغيير الملحة للشعب الكويتي، ورغبته الخالصة بالإصلاح، كما يجب أن يكون رئيساً ذا رؤية إصلاحية، وليس موظفاً كبيراً، ويجب أن يمكن من اختيار فريقه من الوزراء بشكل كامل، ولا يفرض عليه أحد، بعيداً عن منهاجية المحاصصة المعتادة، كي يمكن محاسبته على اختياراته.

في انتظار الحكومة الحلم!

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إن تحديات المرحلة المقبلة، تقتضي اختيار «الحكومة الحلم»، أي إدارة حكومية غير تقليدية لوزراء غير تقيليدين من القطاعين الخاص والعام، كي يمكن القضاء على الاستجوابات والأزمات السياسية، التي عصفت لعقود بالبلاد، وأوقفت مسيرتها وتنميتها.

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آخر محطة: نحتاج حكومة تكنوقراط، عالية الكفاءة من خارج المجلس وداخله، تصاحبها عمليات محاسبة شديدة، وتفعيل لمبدأ «الإعفاء» لمن لا يواكب عمله طموحات الكويت، ومعه تفعيل مبدأ «من أين لك هذا»، فالوزارة ومثلها النيابة هي للخدمة العامة، وليس لخدمة الحسابات الشخصية.

