8 فيتامينات ومعادن «تحصِّن» جهازك المناعي

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يلعب جهاز المناعة دورا مهماً في الحفاظ على صحة الجسم وحمايته من السموم والالتهابات، الأمر الذي يجعل من تعزيز قوة هذا الجهاز أمرا ضروريا، خصوصا في فصل الشتاء مع تفشي الأمراض.

وينصح خبراء التغذية أن تتم تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية بدلا من اللجوء الى الأدوية والعقاقير، حيث يمكن أن تعزز القائمة التالية من الفيتامينات والمعادن من حصانة الجهاز المناعي:

فيتامين «سي».. يساهم في منع العدوى أو تقصير مدة المرض، كما يعزز مقاومة الجسم، حسبما ذكر موقع «كليفلاند كلينك» الطبي.

وتعد الحمضيات مصدرا رئيسيا للفيتامين «سي»، علما أن هناك مصادر أخرى له مثل السبانخ والكرنب والفليفلة والفراولة والبابايا.

فيتامين «اي».. يعد مضادا قويا للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مساندة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، علما أنه يتوفر بكثرة في الأغذية النباتية الغنية بالدهون مثل اللوز والفول السوداني وبذور زهرة عباد الشمس والصويا والبندق.

فيتامين «أي».. يعتبر من المغذيات المهمة للنمو وانقسام الخلايا والتكاثر وتقوية المناعة، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، علما أن أبرز مصادره سمك التونة بالاضافة الى الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والجوز والشمام والخضراوات الورقية ذات اللون الغامق.

