أحراش مانهاتن.. «كورونا» يعيد النيويوركيين إلى الطبيعة

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تشهد منطقة رامبل الحرجية في «سنترال بارك» الشهيرة في نيويورك هذه الايام نشاطا مكثفا لجماعات مراقبة الطيور وهو احد الأنشطة التي شهدت رواجا واضحا خلال انتشار وباء «كورونا». وفي مشهد غير مألوف في المدينة المكتظة تغامر مجموعة من 30 شخصا بحثا عن بومة ويقود المجموعة روبرت ديكانديدو وهو مرشد متخصص بعلم الطيور منذ أكثر من 30 سنة ويحمل لقب «بيردينغ بوب»

وفي الفسحة الخضراء وسط مانهاتن يقول «بيردينغ بوب» انه لم يسبق له في مسيرته أن تعامل مع هذا العدد الكبير من الزبائن. فبعد تقييد الأنشطة الثقافية والرياضية، يكرس سكان نيويورك وقتهم لما تبقى من أنشطة ترفيهية يسمح بالقيام بها خلال الوباء، ومنها مراقبة الطيور. وبحركة واحدة من بيردينغ بوب» تتوقف المجموعة عن المشي ويمسك أفرادها بمناظيرهم لمعاينة البومة المخططة الشهيرة التي وصلت قبل شهر الى «سنترال بارك» والمتوارية خلف ابر شجرة صنوبر. وللمفارقة يعد متنزه سنترال بارك الواقع في قلب مدينة هي من الأكثر اكتظاظا بالسكان من أفضل المواقع لمراقبة العصافير في العالم وهو يضم نحو 220 نوعا مختلفا من الطيور. ويقول روبرت ديكانديدو «كل الأنشطة في الداخل ألغيت. وهذه الجولات» وبالاضافة الى البومة المخططة، يضم أشهر متنزه في العالم بومة أوراسية (بومة أم قرون) يمكن معاينتها بمساعدة بوب.

