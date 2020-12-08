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أول النهار

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صاحب السمو تلقى تهنئة من ملك البحرين بنجاح الانتخابات البرلمانية


تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها جلالته عن أطيب تهانيه وتبريكاته بالنجاح الكبير الذي حققته انتخابات مجلس الأمة وبالتنظيم الراقي والاقبال الواسع الذي شهدته والذي عكس عراقة التجربة البرلمانية الكويتية وتطورها كما اشاد فيها جلالته بالمسيرة الديموقراطية الرائدة في دولة الكويت وما حققته من انجازات ومكاسب لصالح الشعب الكويتي والذي عزز من مكانة الدولة على المستويين العربي والدولي متمنيا جلالته لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية إلى أخيه حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر الصادقة بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة مقدرا سموه هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليها موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.


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