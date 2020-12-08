الناصر: النهج الديموقراطي إرث تاريخي وحضاري

أول النهار

قدم وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر واجب العزاء لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة بوفاة الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

وأعرب وزير الخارجية في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت أمس الاثنين عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا في هذا الموقف المؤلم مناقب الفقيد الحميدة وإسهاماته في خدمة وطنه في العديد من الميادين ومسيرته الحافلة ودوره البارز في قيادة دفة الاقتصاد والتنمية في الجمهورية الفرنسية مستحضرا وبكل اعتزاز وتقدير ما حققه الفقيد من تعزيز للأواصر الكويتية - الفرنسية التاريخية التي باتت نموذجا للعلاقات المتينة بين الدول.

وتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة وذوي الفقيد سائلا المولى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وأكد وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح أن رعاية القيادة السياسية العليا للنهج الديموقراطي بمثابة امتداد وإرث تاريخي وحضاري نشأت عليه دولة الكويت منذ أكثر من خمسة عقود مضت.

وقال الناصر في بيان صحافي إن العملية الانتخابية تعد منارة اشعاع ديموقراطي وحرية مسؤولة تنير دروب كل ساع لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته وتعزيز وحدته الوطنية ونسيجه المجتمعي.

وأضاف أن التعاون الوثيق والتنسيق الكامل الذي أبدته الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة بالعملية الانتخابية ضمن خطة موضوعة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي بكل سهولة ويسر كان بمثابة رسالة من الكويت الى العالم معتبرا انها رسالة «محبة وإخاء وتسامح وسلام».

وأوضح أن وزارة الاعلام حشدت كوادرها الوطنية التي تم نشرها مع معداتها وأجهزتها على الدوائر الانتخابية الخمس لبث مشاهد العرس الديموقراطي الكويتي على الهواء مباشرة منذ لحظة فتح ابواب لجان الاقتراع وحتى اعلان النتائج النهائية الرسمية.

وبين أن وزارة الاعلام كرست المواقع الالكترونية الرسمية وحساباتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات الأجهزة الذكية «ليكون العالم كله على صلة مباشرة بسير العملية الانتخابية لحظة بلحظة».

وأشار إلى أن ديموقراطية الكويت تجلت في أبهى صورها من الشفافية والنزاهة خلال يوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج النهائية الرسمية وهو ما أكده المراقبون والمتابعون لسير العملية الانتخابية وما سبق يوم الاقتراع من حرية رأي وتعبير تنافس في اطارها المرشحون حبا للكويت وترسيخا وتعزيزا لقيم الانتماء والولاء الوطني.

وأشاد الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بالدور الفاعل الذي قامت به (كونا) وعلى رأسها الشيخ مبارك الدعيج رئيس مجلس الادارة والمدير العام للوكالة وجميع منتسبيها في نقل الحدث والاجواء الديموقراطية بكل شفافية معهودة ومصداقية عاكسة بذلك الوجه الحضاري والدور الريادي للكويت.

