الشيخ صباح الأحمد تميم بن حمد: نقدر مساعي الكويت للحفاظ على اللحمة الخليجية ووحدة الأشقاء بـ«التعاون»

الأولى

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد امس اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر سموه خلاله عن بالغ ثنائه وتقديره لمساعي الكويت وجهودها الدؤوبة للحفاظ على اللحمة الخليجية ودعم وتعزيز وحدة صف الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي استكمالا لمسيرة المجلس وأهدافه المنشودة لصالح شعوبه.

وأعرب أمير قطر عن خالص شكره وتقديره للمساعي الحميدة والجهود الخيرة التي قادها الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه والجهود التي بذلها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي أثمرت نتائجها المرجوة كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين ومسيرة العمل الخليجي المشترك متمنيا لسمو أمير البلاد موفور الصحة والعافية وللكويت ولشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سمو أمير البلاد عن بالغ شكره لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية بين البلدين راجيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.