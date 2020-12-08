38 نائباً: تصويت «فرعي» لمنصب الرئيس

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? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

اتفق 38 نائبا حضروا أمس اجتماعا دعا اليه النائب د.بدر الداهوم على حسم اختياراتهم لمنصبي رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر بالاضافة الى اللجان البرلمانية الرئيسة الى يوم غد في اجتماع آخر يعقد عند النائب د. عبدالكريم الكندري.

ونقل عدد من النواب الحضور رغبة النائبين بدر الحميدي ومحمد المطير بمنافسة مرزوق الغانم على منصب الرئيس فيما ابلغ النائب أحمد الشحومي الذي خرج من الاجتماع قبل نهايته عزمه الترشح لمنصب نائب الرئيس كما أبدى اسامة الشاهين رغبته في الترشح لأمانة السر.

واعلن النائب د. بدر الداهوم عن توافق الاجتماع النيابي الذي استضافه امس على مبدأ تغيير رئيس مجلس الامة السابق، مضيفا ان تداعي 38 نائبا الى الاجتماع دليل رغبة شعبية صادقة في تغيير النهج السابق في ظل العهد الجديد، وسط اعلان ترشح النائبين بدر الحميدي ومحمد المطير لرئاسة المجلس.

واوضح: سيعقد اجتماع عند الحادية عشرة صباح غد الاربعاء في ديوان النائب د.عبدالكريم الكندري بمنطقة الروضة، وعليه ستتضح الرؤية كاملة لمن لا يريد التصويت لرئيس المجلس السابق، لان هناك وجهات نظر مختلفة بشأن المرشحين الاثنين.

وبين: شكلنا لجنة تنسيقية لبحث مسألة مناصب وعضويات اللجان وستعمل خلال اليومين المقبلين لترتيب الصفوف.

وقال: لم يتم التنسيق مع الحكومة في هذا الصدد ولا مانع من ذلك بهدف حفظ الاستقرار.

من جانب اخر تعهد الداهوم بان تحل قضية البدون في هذا المجلس، محملا الحكومة مسؤولية حادثة الانتحار الاخيرة لانها من تسببت بعدم حل مشاكل البدون وهذا ظلم كبير ولن نسمح باستمراره في هذا المجلس.

من جانبه أكد النائب بدر الحميدي استمراره في الترشح لمنصب «رئيس المجلس».

وبدوره قال النائب محمد الخليفة: الاختلاف كان فقط على منصب رئاسة المجلس فقط وسنحسم الامور خلال يومين فنحن لانريد تكرار الاجتماع النيابي الذي حدث قبل افتتاح مجلس 2016.

من جهته قال النائب اسامة المناور: هناك اتفاق على مبدأ تغيير رئيس مجلس الأمة من قبل من واصلوا الاجتماع الى النهاية، والحسم سيكون غدا لتحديد مرشح الرئاسة، وفي حال عدم التوافق سنصوت للمطير والحميدي.

من جانبه قال النائب مساعد العارضي: الحسم للرئاسة بيننا سيكون باجتماع بعد غد عند النائب الكندري، وسندعم من يوقع تعهدا باقرار العفو الشامل واقرار تعديلات حريات التعبير والنشر ببداية عمر المجلس.

الحضور

بدر الداهوم، فايز غنام الجمهور، مهلهل المضف، مهند الساير، شعيب المويزري، عبد الكريم الكندري، اسامة الشاهين، ثامر السويط، بدر الحميدي، عبدالله المضف، مبارك بن خجمه، فرز الديحاني، يوسف الغريّب، احمد مطيع، احمد الشحومي، صالح ذياب المطيري، مرزوق الخليفة، عبد العزيز الصقعبي، الصيفي مبارك الصيفي، فارس العتيبي، مبارك العرو، حمد روح الدين، ناصر الدوسري، خالد مونس العتيبي، مساعد العارضي، سلمان الحليلة، مبارك الحجرف، سعود بوصليب، محمد عبيد الراجحي، اسامة المناور، محمد براك المطير، حمود العازمي، حمد المطر، محمد الحويلة، حسن جوهر، خالد عايد، بدر الملا، وهشام الصالح.