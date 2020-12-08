الشحومي: أين الأولويات؟!

الأولى

رفض النائب أحمد الشحومي في فيديو له عبر حسابه الشخصي في «سناب شات» الدخول بالنوايا منذ اليوم الأول لعمل نواب المجلس الجديد.

وقال انه طلب من المجتمعين في ديوان الداهوم الاتفاق على أولويات محددة ليتم التنسيق بشأنها في الاجتماع المقبل، إلا أن الاجتماع كان يركز فقط على عدم التصويت لمرزوق الغانم في انتخابات رئاسة المجلس.

وأضاف: مازال اجتماع النواب التنسيقي في 2016 غصة وكيف انهم اتفقوا وما حدث في الجلسة الأولى مغاير لما تم الاتفاق عليه.

وتساءل الشحومي: الشعب ينتظر منا الكثير في العمل والإنجازات فأين هي أولوياتنا وهل اقتصرت فقط على «أقسم بالله لن أصوت لفلان»؟!

