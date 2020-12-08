«التقدم العلمي» أصدرت «الخوارزميات البشرية»

وطن النهار

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كتابا جديدا ضمن سلسلة منشوراتها العلمية المتميزة بعنوان (خوارزميات للعيش وفقا لها.. العلوم الحاسوبية للقرارات البشرية) يستكشف أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية. ويتطرق الكتاب الذي نشرته شركة التقدم العلمي للنشر التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي تزامنا مع معرض الكويت الافتراضي للكتاب إلى فكرة تصميم الخوارزميات البشرية المتمثلة في تطبيق مفاهيم علم الحاسوب على الحياة اليومية لتزويد البشر بأفضل الاقتراحات العلمية والملموسة لكيفية حل عدد من المشكلات الأساسية في الحياة.

