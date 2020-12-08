نائب رئيس الحرس الوطني استقبل وزير الدفاع النواف والمنصور بحثا تعزيز التعاون

وطن النهار

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

ورحب النواف بوزير الدفاع، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الدفاع والحرس الوطني بما يكفل الحفاظ على أمن الكويت والدفاع عنها. وخلال الزيارة قدم المنصور التهنئة لنائب رئيس الحرس الوطني على ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الكويت ورفعتها.

من جانب آخر، ووفقاً للزيارات البروتوكولية المتبادلة الخاصة بتطبيق بنود بروتوكول التعاون المبرم بين الرئاسة العامة للحرس الوطني والجامعة العربية المفتوحة زار وفد من «الجامعة» يترأسه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ومدير الجامعة بالكويت د. نايف المطيري، حيث التقى الوفد الجامعي وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وعدد من قيادييه في مقر الرئاسة.

