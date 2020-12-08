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وطن النهار

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الجارالله بحث وسفيري الهند والسودان العلاقات


اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس الاثنين مع سفير جمهورية الهند لدى الكويت السفير سيبي جورج وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
واجتمع الجارالله مع سفير جمهورية السودان لدى الكويت عبدالمنعم أحمد الأمين بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقائين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.


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