«المحاسبة» يحتفل بمرور 20 عاماً على إنشاء «الرقابة على الأداء»

وطن النهار

قال مدير إدارة الرقابة على الأداء في ديوان المحاسبة عادل الكوت أن الديوان يحتفل خلال شهر ديسمبر بمناسبة مرور 20 عاماً على انشاء إدارة الرقابة على الأداء من خلال إطلاق حملته الاعلامية تحت شعار (رقابة الأداء... مسيرة عشرين عاماً) لما لهذه الإدارة من دور حيوي وفعال في تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات الحكومية في تنفيذ اختصاصاتها وفقاً لقانون انشائها. كما أوضح أن هذه الحملة تهدف الى بيان أهمية تدقيق الأداء في تعزيز الشفافية والحوكمة لدى الجهات الحكومية، ومساندة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة في تفعيل المساءلة، وذلك لملامستها للقضايا التي تهم المواطنين في شتى المجالات مثل الخدمات التعليمية، الرعاية الصحية، الشؤون الاجتماعية، التوظيف، والإسكان، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية المرتبطة باستثمارات الدولة والقطاع النفطي، وكذلك المواضيع المستجدة مثل البيئة وأهداف التنمية المستدامة، حيث أصدرت الإدارة ما يقارب عدد (268) تقريراً منذ نشأة الإدارة حتى عام 2019 بمختلف المجالات وفق خطط عملها السنوية.

