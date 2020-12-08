البغلي: إطلاق «نهتم بتعليمكم عن بُعد»

وطن النهار

اكد رئيس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم البغلي انه تم اختيار 150 من ابناء واحفاد المسنين بالتعاون مع ادارة المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع 150 جهاز لابتوب.

وقال البغلي في تصريح صحافي، على هامش الفعالية التي أقيمت في مساء امس الاول في سوق سنتر بوينت في مجمع الافنيوز، ان الجمعية أطلقت المشروع الخيري «نعم نهتم بتعليمكم عن بعد» بالتعاون بين الجمعية وشركة لاند مارك مشيداً بتبرعها السخي على ابناء واحفاد المسنين.

ومن جهته، اكد نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن ان المشروع يأتي ضمن الشراكة الاجتماعية بين مؤسسات العمل الخيري والقطاع الخاص.

ولفت الى انه يشمل تخصيص جهاز لابتوب الى عدد من احفاد وأبناء كبار السن الذين يتلقون الرعاية المنزلية من ادارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون و ادارة الخدمات الصحية لكبار السن في وزارةالصحة واجهزة اللابتوب تبرع من شركة سوق لاند مارك المركزي وبرعاية من رئيس الجمعية ابراهيم البغلي تهدف لصالح المسن وتعزيز دور كبار السن في الاسرة والمجتمع ولتسليط الضوء على دور كبار السن في الاسرة والمجتمع.

