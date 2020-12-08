«الأبحاث» ينظم ورشة الابتكار: دعم النمو الاقتصادي المستدام

وطن النهار

اعلن معهد الكويت للابحاث العلمية، عزمه اقامة ورشة الابتكار للتوجهات الحالية وآفاق مستقبلية الساعة العاشرة من يوم غد الاربعاء عبر تطبيق زووم، مشيرا الى ان الورشة تهدف الى تسليط الضوء على ديناميكيات خريطة الابتكار والنظام البيئي في الكويت.

في هذا السياق، اكدت رئيسة الورشة مدير ادارة الدعم العلمي والتقني بقطاع العلوم والتكنولوجيا بالمعهد د. فاتن الجبشة، ان الورشة تركز على دور ريادة الاعمال والتعاون الدولي، وعلى الفجوات والتحديات التي تواجه رحلة الابتكار في الكويت، مشيرة الى ان الابتكار خصوصا الابتكار التكنولوجي يعد احد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام عن طريق الاستثمار في البحث والتطوير لتحويل الكويت الى اقتصاد قائم على المعرفة مع انشطة ذات قيمة مضافة عالية.

وقالت الجبشة ان الابتكار يؤثر في مجال الشركات الخاصة والحكومية والمجتمع المدني والتعليم وشركات البيع بالتجزئة، مبينة ان خطة التنمية الوطنية للكويت ورؤية 2035 قد بنيت على الابتكار.

واوضحت ان المشاركين في هذه الورشة لديهم خبرات في هذا المجال، ومن بينهم الدكتور مهدي الجزاف من مركز الخليج، والمستشار بن ثوريو من شركة آرثر دي ليتل للاستشارات، مؤكدة ان هذه الورشة تركز على الجوانب الاكثر اهمية للابتكار، كالنظام البيئي للابتكار في الكويت، ريادة الاعمال المبتكرة، وآليات التمويل لانشطة الابتكار في الكويت، هذا بالاضافة الى ما يمكن ان يقدمه للتعاون الدولي لتحقيق أقصى استفادة لمواكبة التحديات المتغيرة، مشيرة الى ان المشاركة ستكون من خلال رابط الورشة على برنامج زووم.

