«فحص الطعون» رفضت طعني «رد القضاء» و«قانون الجزاء»

وطن النهار

قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم قبول الطعن المقدم من مواطن ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الامة وممثل قانوني لإحدى الشركات، بعدم دستورية البند «أ» من الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الجزاء المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2003، قولاً منه بأنه تلابسه شبهة عدم الدستورية.

وقال الطاعن في طعنه ان نص ذلك البند غامض دون ان يحدد جريمة الشيك بدون رصيد ما ادى إلى تجهيلها وإبهام بعض جوانبها بما يحول بين المخاطبين بها وإدراك حقيقة الافعال التي يتعين عليهم تجنبها، ويحجب محكمة الموضوع عن اعمال قواعد منضبطة تحدد اركان الجريمة وتقدر عقوبتها.

وقالت الدستورية ان النيابة العامة هي التي اقامت الدعوى العمومية على الطاعن وطلبت معاقبته عن التهمة المسندة إليه، وبالتالي تكون النيابة العامة هي الخصم الأصيل في المنازعة الموضوعية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، ما كان يستوجب على الطاعن اختصامها في الطعن وأن يتم إعلانها بصحيفته خلال ميعاد الشهر المقرر قانوناً.

