اجتماع نيابي غداً يحسم رئاسة مجلس الأمة

وطن النهار

اعلن النائب بدر الداهوم عن توافق الاجتماع النيابي على مبدأ تغيير رئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم، مضيفا ان تداعي 38 نائباً دليل رغبة شعبية صادقة على تغيير النهج السابق في ظل العهد الجديد، وسط اعلان ترشح كل من النائبين بدر الحميدي ومحمد المطير لرئاسة المجلس.

واوضح: سيعقد اجتماع عند الحادية عشرة صباحا غد الاربعاء في ديوان النائب عبدالكريم الكندري بمنطقة الروضة، وعليه ستتضح الرؤية كاملة لمن لا يريد التصويت للغانم، لان هناك وجهات نظر مختلفة بشأن المرشحين الاثنين.

وبين: شكلنا لجنة تنسيقية لبحث مسألة مناصب وعضويات اللجان وستعمل خلال اليومين المقبلين لترتيب الصفوف.

وقال: لم يتم التنسيق مع الحكومة في هذا الصدد ولا مانع من ذلك بهدف حفظ الاستقرار.

من جانب آخر تعهد الداهوم بان تحل قضية البدون في هذا المجلس، محملا الحكومة مسؤولية حادثة الانتحار الاخيرة لانها من تسببت بعدم حل مشاكل البدون وهذا ظلم كبير ولن نسمح باستمراره في هذا المجلس.

من جهته قال النائب أسامة المناور: هناك اتفاق على مبدأ تغيير الرئيس من قبل من واصلوا الاجتماع الى النهاية، والحسم بعد غد لتحديد مرشح الرئاسة، وفي حال عدم التوافق سنصوت للمطير أو الحميدي.

من جهته وصل النائب هشام الصالح الى الاجتماع في نهايته، قائلا: ما يريده اهل الكويت سيكون.

من جانبه قال النائب مساعد العارضي: الحسم للرئاسة بيننا ستكون باجتماع بعد غد عند النائب الكندري، وسندعم على من يوقع تعهد باقرار العفو الشامل واقرار تعديلات حريات التعبير والنشر ببداية عمر المجلس، موضحا انه تم الاتفاق على عدم التصويت لمرزوق الغانم على منصب الرئاسة.

