النواب الحاضرون في اجتماع الداهوم

1- بدر الداهوم
2- فايز غنام الجمهور
3- مهلهل المضف
4- مهند الساير
5- شعيب المويزري
6- عبد الكريم الكندري
7- اسامة الشاهين
8- ثامر السويط
9- بدر الحميدي
10- عبدالله المضف
11- مبارك بن خجمه
12- فرز الديحاني
13- يوسف الغريّب
14- احمد مطيع
15- احمد الشحومي
16- صالح ذياب المطيري
17- مرزوق الخليفة
18- عبدالعزيز الصقعبي
19- الصيفي مبارك الصيفي
20- فارس العتيبي
21- مبارك العرو
22- حمد روح الدين
23- ناصر الدوسري
24- خالد مونس العتيبي
25- مساعد العارضي
26- سلمان الحليلة
27- مبارك الحجرف
28- سعود بو صليب
29- محمد عبيد الراجحي
30- اسامة المناور
31- محمد براك المطير
32- حمود العازمي
33- حمد المطر
34- محمد الحويلة
35- حسن جوهر
36- خالد عايد
37- بدر الملا
38- هشام الصالح