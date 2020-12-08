النواب الحاضرون في اجتماع الداهوم

وطن النهار

1- بدر الداهوم

2- فايز غنام الجمهور

3- مهلهل المضف

4- مهند الساير

5- شعيب المويزري

6- عبد الكريم الكندري

7- اسامة الشاهين

8- ثامر السويط

9- بدر الحميدي

10- عبدالله المضف

11- مبارك بن خجمه

12- فرز الديحاني

13- يوسف الغريّب

14- احمد مطيع

15- احمد الشحومي

16- صالح ذياب المطيري

17- مرزوق الخليفة

18- عبدالعزيز الصقعبي

19- الصيفي مبارك الصيفي

20- فارس العتيبي

21- مبارك العرو

22- حمد روح الدين

23- ناصر الدوسري

24- خالد مونس العتيبي

25- مساعد العارضي

26- سلمان الحليلة

27- مبارك الحجرف

28- سعود بو صليب

29- محمد عبيد الراجحي

30- اسامة المناور

31- محمد براك المطير

32- حمود العازمي

33- حمد المطر

34- محمد الحويلة

35- حسن جوهر

36- خالد عايد

37- بدر الملا

38- هشام الصالح

