يوم الفزعة للكويت.. رسائل جدية وواضحة

وطن النهار

كتب . أحمد المليفي



بعد أن وضعت انتخابات مجلس 2020 أوزارها وبناء على نتائجها، وبعد أن توقف الكثير من المحللين عند هذه النتائج وتحليل أرقامها وتوجهاتها كان لا بد من التوقف للنظر في مخرجات الانتخابات ما ظهر منها وما بطن لنرسم صورة لأحداث هذه المعركة وتداعياتها، وصورة للمتوقع من علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومسار الاصلاح المتوقف منذ أمد في محطة الانتظار، منتظرا قائداً حصيفاً ماهراً ليقوده مجاوزا فيه محطات التوقف والخلاف الى محطة الوصول بأمن وسلامة.

انتخابات مجلس 2020 جاءت بعد أداء سيء لمجلس 2016 اشتكى من أدائه الناس وتبرأ من أفعاله حتى من كان عضوا فيه وكشفت جائحة كوفيد-19 هذا السوء على أبشع صوره عندما تفجرت المشاكل من تركيبة سكانية وفساد بعض المناقصات الطبية والغذائية والكفالات العمالية وما أطلق عليه قضية البنغالي وتقاعس النواب من ملاحقة الفساد أو على أضعف الايمان محاسبة الحكومة وجميع المتسببين في قضايا مهمة تفجرت في الداخل والخارج وامتد شررها الى الكويت كقضية اليورو فايتر والصندوق الماليزي ناهيك عن التجاوزات الأخرى المالية والادارية الكبيرة.

صاحب ذلك الحديث بجدية عن عهد حكومي جديد بدأ في محاربة الفساد بجدية وارسل رسائل واضحة بأن لا أحد فوق القانون أعقبتها ممارسات تؤكد صحة وجدية هذه الرسائل جعلت الناس تشرئب أعناقها متطلعة الى ذلك العهد منتظرة يوم الفزعة لتخلق عهد سياسي جديد يبدأ بدورها في يوم التصويت لتقلب طاولة التوقعات التي كانت ترى أن هناك انخفاضاً في نسبة التصويت بسبب الأوضاع الصحية والتنظيمية، الا أن ما حدث هو خلاف ذلك فقد جاء الناس من كل فج ليساهموا ويفزعوا للمشاركة والتغيير فكان نداء سمو الأمير للشعب (افزعوا للكويت) قد وجد صداه في ضمائرهم ففزعوا وأحدثوا التغيير وكأنهم يقولون بأن عهدك الجديد وعهدنا السياسي سيلتقيان بإذن الله على كلمة سواء.

سيناريوهات العلاقة

بين السلطتين

كما قلنا في البداية فاننا لن نتحدث عند النتائج بتحليل ارقامها فقد تطرق لها الكثير من المختصين وبينوا أن نسبة الحضور بلغت 68% ونسبة التغيير في عدد الأعضاء قد بلغت 62% مع وضع متأخر للترتيب للمخضرمين من الأعضاء السابقين، كما قل تأثير الفرعيات على الناخبين فلم يكن هناك التزام واضح فيها.

ما أريد أن أضيفه هنا أن ارتفاع نسبة الحضور قد أفقد بعض المرشحين -الذي مارسوا نقل الأصوات أو كانوا يعتمدون على تقديم الخدمات سواء على شكل مبالغ نقدية أو خدمات نفعية - القدرة على السيطرة أو التميز عن الأخرين ففقد البعض منهم مقعده وكاد آخرون أن يفقدوه.

لذلك لن أتوقف كثيرا عند تحليل الأرقام لأنتقل الى ما هو أهم من ذلك -كما أعتقد - وهو سيناريوهات العلاقة بين السلطتين لنتحدث عن المجلس أولا ثم موقف الحكومة ثانياً.

أولاً: مجلس الأمة:

السيناريو الأول

وهو السيناريو المعتاد الذي يبدأ بتصريحات متشنجة والتزامات غير مبررة خاصة بعد ظهور النتائج تجعل مطلقها يقع بين مطرقة الوعود المرتفعة وسندان واقع العمل الذي يكتشف بعد الممارسة بأنه يحتاج الى تحقيق الموائمات السياسية وعدم التعجل في تحقيق النتائج وجني المكاسب.

كما تتحول معركة الرئاسة كما كانت في مجلس 2016 الى صراع مجموعات بدل أن تكون منافسة أشخاص يرغبون في الوصول الى كرسي الرئاسة فتحدث شرخاً ستسقط آثاره على العلاقة بين هذه المجموعات في المستقبل وحتى على أداء المجلس كما كان واضحا في مجلس 2016 حيث كان صراع المجموعات في كثير من الأحيان نتيجة لخلافات الرئاسة طافيا على الصراع ومنحرفا به من صراع من أجل الناس والوطن الى صراع شخصاني أفقده موضعيته واتزانه.

هذا السيناريو قد تكرر كثيرا في المجالس السابقة وكان واضحا في مجلس 2012 المبطل الأول ومجلس 2016 وثبت فشله وآثاره السلبية على أداء المجلس بل وعلى الأعضاء أنفسهم وعلى البلد عموماً فالقاعدة الفقهية تقول: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).

فهل يعي هذا المجلس هذا الواقع ويستفيدوا من التجربة بتجاوزها بسلام وعدم تكرارها بالاستعجال في تحقيق المكاسب وكما قال الشاعر: منا الأناة وبعض القوم يحسبُنا أنَا بطاء وفي ابطائنا سرعُ... نأمل ذلك.

السيناريو الثاني

وهو السيناريو الذي نأمل أن يتبعه مجلس أمة 2020 أو أن يستهدوا بهديه للمرحلة القادمة ويتمثل في التالي:

? الاستفادة من التجارب السابقة بعدم تكرارها والتي تتمثل في الاستعجال بقطف ثمار النجاح.

? بناء جسور العلاقة القائمة على الاحترام فيما بين الأعضاء سواء من تتفق معه في الفكر أو تختلف وعدم شخصنة الخلافات فمن تتفق معه اليوم قد تختلف معه بالغد في موقف آخر فعلاقة أعضاء البرلمان ليست عابرة بل هي علاقة مستمرة وشبه يومية وفيها تتقاطع نقاط الالتقاء والاختلاف بين الجميع لذلك حبل الاحترام وشعرة المودة يجب ألا تنقطع.

? تجاوز ما حدث إبان الانتخابات من خلاف سواء بين الأعضاء المتنافسين أو حتى مع الوزراء السابقين في حالة عودة أحدهم الى الوزارة الجديدة وفتح صفحة جديدة من العلاقات تبنى على أداء المستقبل لا تركة الماضي وهي قضية دستورية وسياسية كذلك.

? الدولة العميقة التي تغلغلت في اركان الدولة وأرست دعائم الفساد في زوايا الدولة لن تنسحب ولن تستسلم أمام هذه النتائج وستعمل على استغلال الفرص خاصة فرص الخلاف، بل وخلق ودق اسفين الخلاف بين الأعضاء أنفسهم كتقسيمهم بين موالين ومعارضين، ووطنيين وغير وطنيين وغيرها من مسميات التفرقة لتصنع سورا وحاجزا يمنع التعاون ويؤطر الخلاف فيما بينهم ، كما أن أدوات الدولة العميقة ستستغل كل فرصة لقطع العلاقة بين الحكومة والمجلس ووصف توجهاته ليس بالاصلاح بل بالسيطرة تحت مقولة خرب عشه قبل لا يكبر طيره لذلك على المجلس ألا يقدم لهم الحجج والمبررات التي تدعم توجهاتهم على طبق من ذهب، وان يبني جسور العلاقات والتعاون استنادا على نص المادة 50 من الدستور، وألا يساهم بتصريحات متشنجة وبممارسات مستعجلة في تحقيق ما تريده الدولة العميقة وتسهيل مهمتها.

? رأينا كيف أثر انشغال أعضاء مجلس 2016 بالصراعات الجانبية والانتصارات الشكلية على صفحات التواصل الاجتماعي على أداء المجلس وعلى موقف الناخبين منه، الناس لا يهمها صراعات النواب فيما بينهم، الناس انتخبت الأعضاء ليتعاونوا حتى وان اختلفت توجهاتهم ليحققوا لهم الانجازات ومعالجة السلبيات، الناس لا تطلب بطولات وهمية بل تحترم الانجازات الحقيقية.

? الناس تحترم عضو البرلمان الذي يحترم المنصب الذي يشغله، استخدام الالفاظ النابية أو الجارحة لا تعكس ثقافة عالية وتربية راقية وممارسة متميزة، نحتاج نواباً يصبحوا مثلا يُقتدى ويمارسون ديموقراطية تكون نموذجاً للداخل والخارج.

أعتقد اذا استطاع أعضاء مجلس الأمة التغلب على أنفسهم والتسامي عن ذاتيتهم والتعلم من التجارب القريب منها والبعيد فان الوطن والمواطن سينعم بالاستقرار وستتحقق التنمية بأفضل صورها.

ثانياً: الحكومة

ان كان الحديث عن المجلس والمطلوب منه حديث مستحق فهو خيار الناس ومن حقهم عليه النصيحة والتوجيه، الا أن دور الحكومة لا يقل أهمية عن دور المجلس بل لا نبالغ عندما نقول بأن الحكومة هي من تقود عربة الاصلاح المتعطلة، وهي من يصنع المشهد السياسي بممارساتها وأدواتها.

تنص المادة 87 من الدستور على أن: (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة).

اجراءات تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة بعد الانتخابات مباشرة والمدة التي حددها الدستور – أسبوعان - لتعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة قبل دعوة المجلس للانعقاد الهدف منها قراءة نتائج الانتخابات وتوجهات الناخبين من خلال مخرجات الانتخابات ليس فقط لاختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء بل أيضاً لمراجعة النهج وأسلوب الادارة السابقة لتعديلها أو تطويرها وكما قال تعالى (واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).

فالرسالة التي يوجهها المواطن -الناخب- من خلال صناديق الاقتراع كما هي للأعضاء المنتخبين فهي كذلك للحكومة، فهي اما تدل على الرضا عن النهج السابق في حالة اعادة أغلبية النواب وهو نهج تشترك فيه الحكومة والمجلس، أو تدل على رفض لذلك النهج باحداث التغيير، وهو تغيير كما يوجه للمجلس فانه كذلك يلحق الحكومة في نهجها وأدائها.

ومن نتائج الانتخابات نستطيع أن نجزم بأن هناك عدم رضا واضح على أداء الدولة ممثلة بمجلسها وحكومتها وعلى الحكومة أن تقرأ الرسالة بصورة صحيحة وواضحة وترد بأحسن منها.

لم يعد النهج القديم سواء بالتشكيل أو الادارة مقبول، المطلوب ازالة مواطن التوتر ومعالجة قضايا العجر والخلل، المطلوب تمهيد الطريق لقيادة عربة القطار الى المستقبل بطريق آمن بعيد عن المطبات والانحرافات ودون زرع بؤر الصراع والتصدع للغوص في خلافات الماضي والحاضر ونسيان المستقبل.

الممارسات السابقة من المجلس والحكومة لم تعد مقبولة ولم تعد خياراً لأي منهما، الخيار الوحيد هو خيار الاصلاح، اليوم الناس قدمت رأيها وفق القنوات الدستورية وشاركت في الاصلاح بالطريق المرسوم لها وقامت بواجبها فلم يعد لأحد الحق بأن يحملها مسؤولية الخلل ان وقع، المسؤولية انتقلت الآن الى المجلس والحكومة، عليهما استيعاب الدرس وفهم الرسالة والتعاطي مع التغير بروح المسؤولية.

نقل الأصوات

ارتفاع نسبة الحضور أفقد بعض المرشحين -الذي مارسوا نقل الأصوات أو كانوا يعتمدون على تقديم الخدمات سواء على شكل مبالغ نقدية أو خدمات نفعية-القدرة على السيطرة أو التميز عن الآخرين ففقد البعض منهم مقعده وكاد آخرون أن يفقدوه.

الدولة العميقة

الدولة العميقة التي تغلغلت في اركان الدولة وأرست دعائم الفساد في زوايا الدولة لن تنسحب ولن تستسلم أمام هذه النتائج وستعمل على استغلال الفرص خاصة فرص الخلاف، بل وخلق ودق اسفين الخلاف بين الأعضاء أنفسهم كتقسيمهم بين موالين ومعارضين، ووطنيين وغير وطنيين وغيرها من مسميات التفرقة لتصنع سورا وحاجزا يمنع التعاون ويؤطر الخلاف فيما بينهم ، كما أن أدوات الدولة العميقة ستستغل كل فرصة لقطع العلاقة بين الحكومة والمجلس صراعات جانبية اثر انشغال أعضاء مجلس 2016 بالصراعات الجانبية والانتصارات الشكلية على صفحات التواصل الاجتماعي على أداء المجلس وعلى موقف الناخبين منه، فالناس لا يهمها صراعات النواب فيما بينهم، الناس انتخبت الأعضاء ليتعاونوا حتى وان اختلفت توجهاتهم ليحققوا لهم الانجازات ومعالجة السلبيات، الناس لا تطلب بطولات وهمية بل تحترم الانجازات الحقيقية.



المثل والقدوة

الناس تحترم عضو البرلمان الذي يحترم المنصب الذي يشغله، استخدام الالفاظ النابية أو الجارحة لا تعكس ثقافة عالية وتربية راقية وممارسة متميزة، نحتاج نواب يصبحوا مثلا يُقتدى ويمارسوا ديموقراطية تكون نموذجاً للداخل والخارج.



رسائل المواطنين

الرسالة التي يوجهها المواطن –الناخب-من خلال صناديق الاقتراع كما هي للأعضاء المنتخبين هي كذلك للحكومة، فهي اما أن تدل على الرضى عن النهج السابق في حالة اعادة أغلبية النواب وهو نهج تشترك فيه الحكومة والمجلس، أو تدل على رفض لذلك النهج باحداث التغيير، وهو تغيير كما يوجه للمجلس فانه كذلك يلحق الحكومة في نهجها وأدائها.



ممارسات غير مقبولة

الممارسات السابقة من المجلس والحكومة لم تعد مقبولة ولم تعد خياراً لأي منهما، الخيار الوحيد هو خيار الاصلاح، اليوم الناس قدمت رأيها وفق القنوات الدستورية وشاركت في الاصلاح بالطريق المرسوم لها وقامت بواجبها فلم يعد لأحد الحق بأن يحملها مسؤولية الخلل ان وقع، المسؤولية انتقلت الآن الى المجلس والحكومة، عليهما استيعاب الدرس وفهم الرسالة والتعاطي مع التغير بروح المسؤولية.