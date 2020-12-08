إلغاء تخصيص أراضي المدارس في كيفان والفيحاء

وطن النهار

وافق المجلس البلدي امس على تعديل والغاء قرار التخصيص لأراضي المدارس المخصصة لوزارة التربية في منطقتي الفيحاء وكيفان، بعدما كان وافق على الاقتراحين المقدمين سابقا بخصوص هذه الأراضي من قبل العضو عبدالعزيز المعجل بشأن عمل حديقة عامة وانشطة رياضية والعاب ترفيهية لخدمة اهالي منطقتي كيفان والفيحاء.

وشهدت الجلسة تأجيل لائحة اشغالات الطرق واعفاء رسوم الجمعيات التعاونية المتعلقة باللائحة للجلسة القادمة لقراءة ودراسة التفاصيل المتعلقة باللائحة، في حين وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة الاندلس، وطلب تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة الرقعي، فضلاً عن طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية في منطقة جنوب العارضية، كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة رقم 9.

مدارس مهملة

وحول الغاء طلب تخصيص اراضي المدارس في منطقتي الفيحاء وكيفان قال رئيس لجنة حماية املاك الدولة العضو عبدالعزيز المعجل ان هناك مدارس مخصصة منذ الستينيات والسبعينيات وانتهت المدد الافتراضية لهم ومازالت التربية متمسكة بها، مؤكدا ان المدارس التي ذكرها في اقتراحه باتت مهملة ومواقع مضرة اكثر منها نافعة.

وأكد ان بعض وزارات الدولة في بعض الأحيان «تستحوذ» على الأرض المخصصة لها ولاتستخدمها لسنوات طويلة.

بدوره قال د. حسن كمال ان عدم استخدام المدارس القديمة او سحب التخصيصات المحددة لها، يمهد الطريق امام المتنفذين للاستيلاء عليها مطالبا بتحويل الأماكن المخصصة لهيئة الزراعة او الى ادارة املاك حماية الدولة للنظر فيهما.

من جانبها طالبت العضو مها البغلي ان يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية التي لم تستخدم الأراضي المخصصة لها من قبل البلدي.

فيما قال العضو حمد المدلج ان وزارة التربية حينما حضرت اجتماع اللجنة ولم تعط اجابة مقنعة حول عملية الاهمال، مشيراً الى انها قد تستخدمها مستقبلا وهذا مانرفضه كأعضاء بلدي، كما اكد ان هيئة الزراعة والثروة السمكية ليس لديها رؤى في الأراضي المخصصة لها من قبل البلدي.

وأيد العضو احمد هديان فكرة سحب الأراضي التي لم تستخدم لفترة طويلة مع ضرورة مخاطبة المخطط الهيكلي لمعرفة التصورات التي قد يضعونها في الاستخدام.

إشغالات الطرق

وحول المطالب بتأجيل لائحة اشغالات الطرق التي قام المجلس بتأجيلها قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري ان اعضاء اللجنة تحترم افكار اعضاء مجالس البلدي السابقين الذين وضعوا تصوراتهم ودراساتهم لتنفيذ لائحة اشغالات الطرق.

وأوضح ان اعضاء اللجنة الحالية سيقدمونها بعد قراءتها من قبل اعضاء البلدي لمعرفة ارائهم حول التعديلات والتصورات التي قمنا بها كأعضاء لجنة.

بدوره طلب العضو عبدالسلام الرندي ان يتم تأجيل عرض اللائحة لحين الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بها، لافتا الى انها لائحة مهمة ومستقبلية وتتعلق بالمواطنين ويجب ان تخرج بالشكل اللازم.

وأيده في الطلب العضو د. حسن كمال الذي قال ان اقرار لائحة مثل اشغالات الطرق تحتاج لفترة لا تقل عن اسبوعين لقراءة كل ما تحتويه من مواد مهمة.

من جانبه قال عضو اللجنة القانونية والمالية حمد المدلج انه يحترم الرأي المطالب بتأجيلها اسبوعين حسب ما يتطلب الأمر، مؤكدا ان اللجنة اختلفت على بعض النقاط مع الجهاز التنفيذي وسيتم عرض المقترحات لحين انعقاد الجلسة القادمة وطرح التوصيات الايجابية.

وحول الردود المؤجلة بشأن شركات تدوير النفايات قال العضو عبدالسلام الرندي ان رد الجهاز التنفيذي في البلدية غير مقنع اطلاقا ولايكتفي بالرد فيما يتعلق بنفايات شركات التنظيف، مطالبا بعرض الدراسة التي ارتكزت عليها البلدية بشأن اجراءاتها المتخذة حول نفايات الشركات.

بدوره قال نائب المدير العام في البلدية م. محمد الزعبي ان اجابة الموضوع المتعلق بتدوير نفايات الشركات من اختصاص قطاع المشاريع، مطالبا بفترة زمنية لوضع كراسة الشروط المتعلقة في رؤية البلدية في هذا الجانب وتوضيح الصورة للمجلس البلدي.

ورد العضو عبدالسلام الرندي ان الجهاز التنفيذي في البلدية يعمل بـ«مزاجية» و«مصالح» وردوده على اسئلة الأعضاء غير مقنعة.

وقال نائب المدير محمد الزعبي انه سيتم الأخذ بتلك الملاحظات في اسرع وقت من اجل توضيح الصورة بشكل كلي فيما يتعلق بنفايات شركات التنظيف.

على جانب اخر احال المجلس الاقتراحين المقدمين بشأن تنفيذ مبنى مواقف سيارات في مركز الضاحية والثاني بشأن موقع مؤقت للمشاريع الشبابية في نهاية جسر جابر.

