«القوى العاملة»: إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مطلع العام المقبل

وطن النهار

دشن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، الدورة التدريبية لموظفي الهيئة بهدف تطوير منصة خدمة اسهل واطلاقها بخدمات الكترونية متعددة مع مطلع العام في اطار التوجهات بارساء دعائم الحكومة الالكترونية وتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة بما تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة لضمان تمتع مستخدمي البوابة الالكترونية للهيئة بأفضل مستويات الكفاءة في الاستخدام والأداء وتعدد الخدمات المتاحة على بوابة اسهل.

وأكد الموسى في تصريح صحافي، ان الخدمات المضافة على خدمة اسهل تتيح امكانية قيام اصحاب العمل باستكمال اجراءات وارفاق نسخ الكترونية للمستندات المتعلقة بالمعاملات المختلفة المقدمة من الهيئة مثل المؤهلات العلمية الخارجية وصورة الجواز وغيرها، مبينا انه سيظهر QR CODE ليتم تقديمه لموظف الاستقبال في الهيئة مع البطاقة المدنية الأصلية للدخول لطالب الخدمة.

وأشار الى ان جميع الاجراءات المقدمة لدى ادارات العمل سيتم تقديمها بصورة الكترونية دون حاجة الى المراجعة الشخصية من جانب المراجعين، مؤكدا ان هذا الامر يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة بما يحقق الشفافية في الأداء وسرعة انجاز المعاملات.

ودعا الموسى، اصحاب العمل الى سرعة زيارة الهيئة لتقديم نماذج التوقيعات الالكترونية المطلوبة بدءا من يوم امس عن طريق نظام حجز المواعيد.

