العنزي: جوانب صحية سلبية لـ«التعليم عن بُعد»

وطن النهار

أكدت اخصائية العلاج الطبيعي اختصاص اطفال واضطرابات النمو الدكتورة سعاد العنزي، الأهمية الكبيرة للتعليم عن بعد، مشددة على ضرورة استخدامه وتطبيقه في جميع الدول لجذب المتعلمين الذين لا يستطيعون تحت ظروف عادية الاستمرار في برنامج تعليمي تقليدي، مشيرة الى وجوب توفير المنهج في صورة محتوى تعليمي الكتروني.

وقالت العنزي: انه «نظرا لجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» التي غزت العالم اصبح على جميع الأنظمة التعليمية ان تلجأ الى التعليم عن بعد والاعتماد على تطبيق التعليم الالكتروني واستخدام احدث الطرق في مجال التربية والتعليم، بواسطة آليات الاتصال الحديثة كالحاسب الآلي والشبكات والوسائط المتعددة وبوابات الانترنت بهدف ايصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة بما يلائم الاحتياجات التعليمية لجميع المستويات.

وذكرت ان التعليم عن بعد له ايجابيات من ضمنها الاعتماد على النفس، تحمل المسؤولية والمتابعة وتقوية الشخصية وتوفير الوقت والجهد في البحث والحصول على المعلومات، موضحة استخدامه منذ سنوات للحالات الخاصة وصعوبة التحرك، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي لما له من امور سلبية ليس لها علاقة بالتعليم ولكن امور صحية وحركية وبصرية لها علاقة بوضعية الجسم وعدد الساعات التي يمكن ان تؤثر على تركيز الطالب.

وأشار الى ان الدراسات اثبتت بأن المتعلم يمكنه الجلوس والتركيز بوضعيه واحدة مدة لا تزيد عن 10 دقائق وهذه النسبة تختلف ما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية .

وأكدت ضرورة وجود فاصل حركي اثناء الحصة لاستعادة التركيز لدى المتعلم، ونصحت العنزي اولياء الأمور بالحرص على وضعية المتعلم الصحيحة ووضع وسيلة الاتصال المستخدمة بطريقة صحيحة بحيث تكون مناسبة لمستوى العين وعدم انحناء الرأس والرقبة الى الأسفل لأنها ستؤدي الى مشاكل اخرى منها دوران الرأس وضيق التنفس ولهذا نصحت العنزي بالقيام ببعض التمارين اثناء الحصة منها تمارين القفز والتنفس .

واستعرضت العنزي، نصائح بقيام دورات متخصصة للمعلمين بكيفية تنشيط ذهن المتعلم واعادة التركيز اثناء الحصة بالاضافة الى ان تكون المادة العلمية مطبوعة وملموسة والاحساس بها يساعد بشكل اكبر على التركيز واستقبال المعلومات وليس بالتركيز بحجم الخط على الشاشة وحجم المعلومة.

